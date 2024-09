La rivalité sportive entre Caitlin Clark et Angel Reese est réjouissante pour l'exposition de la WNBA, qui a vu deux futures superstars éclore à distance dès leur saison rookie. Le problème, c'est que certains fans n'ont aucune limite et ont un comportement déplorable lorsqu'ils veulent marquer leur appartenance à l'un ou l'autre des camps. Angel Reese, qui a sorti le premier épisode de son podcast "Unapologetically Angel" cette semaine, a raconté à son interlocutrice ce que lui faisaient vivre certaines personnes sur les réseaux et en dehors depuis ses premiers pas en WNBA.

"Caitlin est une joueuse incroyable. Je l'ai toujours pensé. On s'affronte depuis le lycée. Ce sont juste les fans, ceux d'Iowa et maintenant ceux d'Indiana, ceux qui la soutiennent - ce que je respecte - mais parfois c'est très irrespectueux. Je pense qu'il y a beaucoup de racisme, des menaces de mort. Je ne crois pas qu'elle soit d'accord avec ça.

Des gens ont obtenu mon adresse et m'ont suivie jusque chez moi. C'en est arrivé là. A plusieurs reprises, des gens ont créé des images de moi dénudée avec l'intelligence artificielle et les ont envoyées à des membres de ma famille. Des oncles m'ont demandé si j'avais fait des photos nue sur Instagram... On aime toutes les deux le basket et il n'y a aucune haine entre nous".

La nuit dernière, Angel Reese a participé à la victoire (92-78) du Chicago Sky contre les Los Angeles Sparks, en compilant 24 points et 12 rebonds. Caitlin Clark, pour sa part, s'est inclinée avec le Fever contre les Minnesota Lynx (95-88), malgré 25 points, 8 passes et 8 rebonds pour elle.

Les deux joueuses sont à la lutte pour le titre de Rookie of the Year, grâce à des saisons statistiquement historiques.

