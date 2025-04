Voilà qui va remuer un peu plus le couteau dans la plaie des fans des Dallas Mavericks, après l'élimination au play-in face aux Memphis Grizzlies. Luka Doncic a accordé un entretien à Malika Andrews d'ESPN, en acceptant de revenir sur le trade qui l'a conduit à Los Angeles et la manière dont il l'avait vécu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Slovène était tout sauf heureux d'apprendre qu'il avait été transféré contre son gré aux Lakers. Après avoir raccroché avec son agent, Doncic a balancé son téléphone de rage et de déception.

"Je m'en sers toujours, il fonctionne", précise Doncic en montrant son smartphone abimé à la caméra, avant de replonger sur ce soir où la face de la NBA a changé alors que personne ou presque ne pouvait s'y attendre.

"Ce soir-là j'étais au lit. Ma télé ne marchait pas, donc j'étais sur mon Ipad, j'allais regarder un film avant de m'endormir. Le premier truc que j'ai dit, au moins trois fois, c'est : est-ce qu'on est le 1er avril ? J'ai principalement ressenti de la tristesse. J'étais sous le choc. Vraiment. J'ai eu la sensation que mon coeur était brisé, honnêtement. [...] C'est toujours un petit peu bizarre à entendre, 'Luka Doncic le joueur des Lakers', mais je m'y habitue."

Le coup fatal, pour les fans des Mavs, c'est bien sûr cette dernière réponse, après que Malika Andrews lui a demandé s'il avait l'intention de finir sa carrière à Dallas.

"Oui, évidemment", a répondu Luka Doncic.

Soixante dix-sept jours après ce trade, les Dallas Mavericks sont en vacances et leur avenir, sans Luka Doncic, ni Kyrie Irving (blessé pour quasiment un an) est préoccupant. En tout cas pour l'homme qui a pris cette décision de manière quasiment unilatérale et continue d'avancer des arguments sportifs pour justifier ce choix, et surtout ce procédé, incompréhensible.

S'il s'est clairement retenu pour ne pas trop en dire, Doncic a quand même évoqué les dernières déclarations de Nico Harrison à son sujet.

"La manière dont il parle en ce moment, c'est simplement triste. Je ne dis jamais rien de mauvais sur lui, je veux juste avancer. Je garderai toujours les fans et mes ex-coéquipiers dans mon coeur. Mais c'est le moment d'avancer".

