Cooper Flagg finalement élu ROY d’un cheveu

Le vote pour le Rookie Of The Year était l’un des plus serrés des 20 dernières années et c’est Cooper Flagg qui a été récompensé.

Les Dallas Mavericks n’auront pas tout perdu cette saison. Lancés dans leur reconstruction après la draft de Cooper Flagg, le renvoi de Nico Harrison et le transfert d’Anthony Davis, autant d’événements majeurs pour la franchise en l’espace de quelques mois, ils n’avaient qu’un seul objectif sur la fin de la saison : tout faire pour que leur premier choix récupère le trophée de Rookie Of The Year. Mission accomplie. Flagg est arrivé en tête du vote, devançant de peu Kon Knueppel, son ancien coéquipier à la fac.

Ce dernier était pourtant considéré pendant plusieurs mois comme le favori. Ses records de précocité à trois-points ont marqué les esprits et ses cartons ont contribué au progrès des Charlotte Hornets, l’une des équipes révélation de la saison, même s’ils ont finalement été éliminés lors du second round du play-in. Cooper Flagg a terminé en tête de 56 bulletins contre 44 pour Kon Knuppel. Les 26 points d’écart à l’arrivée (412 contre 386) constituent le deuxième vote le plus serré depuis la saison 2002-2003. Seule la course entre Scottie Barnes (378 pts), élu en 2022 devant Evan Mobley (363), a été plus indécise.

Wembanyama, SGA, Flagg : les votes de la rédac’

Ça ne veut pas dire que la victoire de Flagg n’est pas justifiée. Il n’est pas devenu le deuxième plus jeune ROY de l’Histoire derrière LeBron James par hasard. L’ailier de 19 ans s’est justement souvent inscrit dans la lignée du King et des autres légendes de cette ligue en délivrant des prestations chiffrées exceptionnelles. Il a claqué trois matches à 45 points et plus, dont une à 49 contre les Hornets de Knueppel et une autre à 51. Au bout du compte, il termine avec 21 points, 6,7 rebonds et 4,5 passes de moyenne. Seuls Luka Doncic, Michael Jordan et Larry Bird ont aligné de telles statistiques lors de leur saison rookie.

Kon Knueppel tournait lui à 18,5 points, 5,3 rebonds et 3,5 passes tout en plantant 273 paniers primés, plus que n’importe quel autre joueur NBA. Ses Hornets ont remporté 44 matches, soit 25 de plus que la saison dernière. Les Mavericks en ont gagné 26 et ils devraient encore piocher assez haut en juin prochain. De quoi dénicher un autre talent pour épauler Cooper Flagg dans les années à venir.