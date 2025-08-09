CQFR : les Bleus l’emportent, Zaccharie Risacher fait le show

France 74-67 Grande-Bretagne

Après une première victoire face au Monténégro (81-75), les Bleus ont enchaîné contre la Grande-Bretagne (74-67) à Pau vendredi. Pour ce deuxième match de préparation à l'Eurobasket 2025, le sélectionneur Frédéric Fauthoux a pu faire de nouveaux tests. Notamment après les départs de Frank Ntilikina, Moussa Diabaté et Ousmane Dieng, coupés avant la rencontre.

Malgré une entame encore poussive, la sélection tricolore a ensuite mis la machine en route dans le sillage d'un bon Zaccharie Risacher. Auteur de 12 points et 6 rebonds (en 14 minutes), le jeune talent des Atlanta Hawks a donné le ton. A l'image d'un gros dunk à deux mains avant la fin du premier quart-temps.

Sous une forte chaleur au Palais des Sports de Pau, les Bleus ont, petit à petit, pris le contrôle des débats. Comme face aux Monténégrins, Alexandre Sarr (6 points, 1 rebonds) a eu un impact positif. Tout comme le capitaine Guerschon Yabusele (11 points) et Mouhammadou Jaiteh (12 points).

Portés par un jeu rapide, les Français se sont ensuite envolés au score, pour compter jusqu'à 19 points d'avance. Avec des joueurs athlétiques comme Jaiteh, Jaylen Hoard et Bilal Coulibaly pour régaler les fans.

Même si les Britanniques ont limité les dégâts dans le dernier quart-temps grâce à leurs shooteurs, la France s'est donc imposée avec une vraie marge. Il y a tout de même eu des points négatifs, comme l'adresse à longue distance (4/22) ou les ballon perdus (14).

Mais cette sélection, toujours en phase de tests, a aussi affiché ses qualités : de la défense, de l'intensité et une supériorité athlétique. Le prochain rendez-vous de cette préparation sera bien plus sérieux : l'Espagne à Badalone jeudi.

Le jour où Boris Diaw a décidé de ne plus shooter