Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Wolves : 104-133

Celtics @ Mavs : 122-107

Heat @ Nets : 106-97

Pelicans @ Hornets : 92-123

Pistons @ Magic : 113-121

Raptors @ Hawks : 117-94

Rockets @ Cavs : 135-131

Kings @ Knicks : 120-143

Sixers @ Bulls : 109-97

Jazz @ Grizzlies : 103-125

Lakers @ Warriors : 118-108

Wizards @ Suns : 109-119

Bucks @ Clippers : 117-127

- Les Wolves ont calmé les Nuggets, qui restaient sur quatre victoires de suite, en s'imposant assez facilement à domicile (133-104). Anthony Edwards (34 pts) est devenu, pour l'occasion, le meilleur marqueur à 3 points de l'histoire de la franchise en dépassant Karl-Anthony Towns. Déjà... Rudy Gobert a compilé 14 points et 14 rebonds lors de cette victoire. La série de triple-doubles de Nikola Jokic (20 pts, 11 asts), s'est elle aussi arrêtée.

- Houston est l'une des rares équipes qui ne tremblent pas face à Cleveland cette saison. Les Rockets ont encore battu (135-131) les Cavs, cette fois à Cleveland, quelques jours après les avoir dominés au Texas. Amen Thompson a réussi le deuxième triple-double de sa jeune carrière en NBA avec 23 pts, 14 rbds, 10 asts, alors qu'Alperen Sengun et Jalen Green ont tous les deux inscrit 26 points. En face, Cleveland a tenté de répondre avec Darius Garland (39 pts), en vain. Evan Mobley a fait son retour après avoir manqué les quatre derniers matches mais n'a pas réussi à se mettre en valeur.

- Boston s'est repris après sa défaite face aux Lakers en dominant des Mavs (122-107) vraiment pas vernis cette saison. Déjà légers à l'intérieur, les Texans ont perdu Maxi Kleber en cours de match, victime d'une blessure au pied... Jayson Tatum (24 pts) et Derrick White (23 pts) ont fait le gros du boulot en attaque.

- Les Knicks ont fêté les titularisation de Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns au All-Star Game avec une victoire à domicile (143-120) contre les Kings. Elle s'est dessinée en deuxième mi-temps, derrière les efforts d'OG Anunoby (33 pts) et le triple-double de Josh Hart (20 pts, 18 rbds, 11 asts), son 6e de la saison. En face, Domantas Sabonis (25 pts, 13 rbds, 12 asts) a lui aussi fini en 3D.

- Le retrait du maillot de Vince Carter n'a pas empêché les Nets de subir une 10e défaite de suite à domicile, cette fois face à Miami. Tyler Herro (25 pts) et Bam Adebayo (17 pts, 16 rbds) ont décanté le match en deuxième mi-temps pour le Heat.

- Le retour de maladie de Zion Williamson (28 pts, 11 rbds) n'a pas empêché les Pelicans de s'incliner devant les Hornets (123-92). Charlotte a passé une soirée plutôt tranquille, LaMelo Ball (25 pts) et Miles Briges (22 pts) aidant l'équipe à créer un écart assez rapidement. On notera la très belle activité de Moussa Diabaté, qui a joué 29 minutes pour 9 points, 13 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre.

- Orlando a enfin pu jouer avec un cinq de départ au complet. Et comme par enchantement, le Magic l'a emporté (121-113) face aux Pistons. Franz Wagner (32 pts) et Paolo Banchero (32 pts, 9 rbds, 7 asts) ont tous les deux cartonné, l'Allemand prenant feu dans le 4e QT avec 25 points pour permettre aux Floridiens de se détacher. Orlando restait sur cinq défaites de suite et il est encore temps de relancer la machine, même si un road trip de 6 matches s'amorce.

- Atlanta ne va pas bien. Les Hawks ont perdu le deuxième volet de leur affrontement rapproché avec les Raptors, en s'inclinant à domicile (117-94). Jamais Toronto n'avait gagné trois matches de suite auparavant, mais l'absence de Jalen Johnson, venue s'ajouter à celles de Zaccharie Risacher et De'Andre Hunter, et les bons matches de Scottie Barnes (24 pts, 11 rbds), RJ Barrett et Chris Boucher (23 pts chacun), a permis aux Canadiens d'y parvenir.

- Les Sixers avaient mis fin à leur série de 7 défaites de suite la veille en battant Cleveland. Ils ont remis le couvert en battant Chicago, une équipe elle-même en crise de résultats (7 défaites en 8 matches). La blessure au doigt de Paul George en première mi-temps aurait pu poser problème, mais Philadelphie s'est repris et a fini sur un 4e QT dominant. Tyrese Maxey (31 pts) a été le patron de l'équipe, aidé par Kelly Oubre Jr (22 pts, 12 rbds). Guerschon Yabusele était titulaire et a fini avec 6 points, 6 rebonds et 4 passes.

- Memphis a conquis une 6e victoire de suite pour maintenir la pression sur les Rockets. Les Grizzlies ont géré le Jazz (125-103) dans un match mine de rien tendu, avec des expulsions et des accrochages. Jaren Jackson Jr (28 pts) et Zach Edey (19 pts, 7 rbds, 4 blks) ont été les plus en vue.

- Les Lakers ont enchainé après leur belle victoire face aux Celtics. Ils se sont cette fois offert les Warriors, à San Francisco. Anthony Davis (36 pts, 13 rbds) et LeBron James (25 pts, 12 asts) ont mené la cavalerie, alors que Stephen Curry n'a pas marqué le moindre point en 2e mi-temps, ce qui a quand même bien aidé les Angelenos, 5e à l'Ouest.

- Phoenix s'est fait un peu peur en fin de match mais a tout de même réussi à vaincre Washington, battu pour la 13e fois de suite. Les Wizards se sont bien battus en fin de partie pour revenir à 3 points à moins de deux minutes de la fin. Kevin Durant (29 pts), Bradley Beal (20 pts) et Nick Richards (20 pts, 19 rbds) ont été les plus en vue. A Washington, Alex Sarr (11 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 contres) et Bilal Coulibaly (12 pts, 4 asts, 4 rbds, 1 blk) ont été actifs.

- Malgré les 36 points de Giannis Antetokounmpo et le triple-double de Damian Lillard (26 pts, 10 asts, 10 rbds), les Bucks se sont inclinés sur le parquet des Clippers (127-117), après avoir remporté leurs cinq derniers matches. Il faut dire que James Harden (40 pts, 9 asts) était dans un grand soir, épaulé par Norman Powell (33 pts) et Kawhi Leonard (18 pts en 24 min). Les Clippers ont fait la différence après le repos, notamment avec 15 points consécutifs de James Harden dans le 3e QT.