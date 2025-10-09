CQFR : Ace Bailey se fait remarquer, Wemby discret

Les résultats de la nuit en NBA

Spurs @ Heat : 112-107

Jazz @ Rockets : 127-140

Celtics @ Grizzlies : 121-103

Blazers @ Warriors : 123-129

Raptors @ Kings : 130-122

- Petite nuit pour Victor Wembanyama selon ses standards et malgré la victoire des Spurs face à Miami (112-107). Outre une ligne de stats modeste quand on ne fait pas partie du commun des mortels (10 pts, 5 asts, 4 rbds, 2 blks), le pivot des Spurs a perdu 5 ballons en 22 minutes et s'est aussi pris le poster de la nuit par Jaime Jaquez Jr.

JAIME JAQUEZ JR DUNKS OVER VICTOR WEMBANYAMA. 🔥

Du côté du Heat, qui a perdu ses trois matches de pré-saison jusque-là, Kel'el Ware s'est à nouveau fait remarquer avec un carton en sortie de banc : 29 points, 12 rebonds à 12/19.

Wembanyama se prend un vilain poster de Jaime Jaquez

- Les Rockets ont passé 140 points au Jazz pour la première de Kevin Durant sous le maillot texan. KD a inscrit 20 points et s'est fait une petite prise de bec avec Ace Bailey, en lui demandant gentiment de la fermer eu égard à son jeune âge. Bailey a quand même fait une prestation intéressante offensivement avec 25 points à 11/16 et des flashs de qualité.

Ace Bailey aced his @utahjazz preseason debut! 25 PTS (11-16 FGM)

6 REB

3 AST

2 STL

Ace Bailey aced his @utahjazz preseason debut! 25 PTS (11-16 FGM)
6 REB
3 AST
2 STL
1 BLK Quite a start for the No. 5 overall pick 👀

- Les Celtics et les Grizzlies, tous les deux pas mal déplumés, s'affrontaient cette nuit et c'est Boston qui a pris le dessus assez nettement. Jaylen Brown, qui sera l'alpha de l'équipe cette saison, a posé 21 points, aidé par le double-double (16 pts, 10 asts) de Derrick White. Du côté de Memphis, Jaylen Wells (21 pts) et le rookie au nom assez cocasse Cedric Coward (15 pts) ont été les plus en vue.

Embrouille : Jaylen Brown se chauffe avec Vince Williams Jr.

- Sidy Cissoko et Rayan Rupert, 4 points tous les deux, ont participé à la défaite de Portland face à Golden State, malgré les 22 points de Shaedon Sharpe. Les Blazers menaient de 19 points à l'entrée du 4e quart-temps et ont pris un très violent 51-26 !

Si Curry, Butler, Green et Horford étaient dans le cinq, c'est le second unit qui a creusé l'écart, notamment Quinten Post (20 pts), LJ Cryer (14 pts) et Buddy Hield (13 pts).

- Maxime Raynaud a joué 12 minutes lors de la défaite des Kings face aux Raptors. En sortie de banc, le pivot français a apporté 7 points, 6 rebonds et 2 interceptions. Brandon Ingram (21 pts), Ja'Kobe Walter (15 pts) et Gradey Dick (14 pts) se sont distingués pour Toronto, où Olivier Sarr est apparu 8 petites minutes.