Le weekend du All-Star Game 2025 à San Francisco a débuté en douceur avec le Celebrity Game et le Rising Stars Challenge, qui a déterminé la quatrième équipe du mini-tournoi du dimanche.

- Bien entendu, vu qu'Antoine avait misé sur la Team Tim et Shaï sur la Team Mitch, c'est la Team Chris, avec Stephon Castle comme MVP, qui s'est qualifiée pour le tournoi de dimanche et se transforme donc en Team Candace. En finale du Rising Stars Challenge, l'équipe coachée par Chris Mullin a dominé (25-14) la sélection de G-League, qui avait surpris la Team Mitch en s'imposant d'un point (40-39). C'est le sophomore du Jazz, Keyonte George, qui inscrit le panier de la gagne à 3 points.

Keyonte George closed out a 17-2 run for Team C to win the #CastrolRisingStars Championship 🎯 They move on to the #NBAAllStar mini-tournament on Sunday 💪 https://t.co/dmHi7JcPep pic.twitter.com/EyPfWH1cTb — NBA (@NBA) February 15, 2025

- Pour finaliser son équipe pour le All-Star Game, Candace Parker devait choisir un joueur d'une autre équipe présente au Rising Star Challenge. La légende WNBA a opté pour Amen Thompson, le rookie des Rockets. Bon choix vu la forme du garçon en NBA en ce moment. Pour rappel, la Team Candace entrera en lice contre les "OG" de Shaquille O'Neal, avec LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant pour ne citer qu'eux.

- Zaccharie Risacher (4 pts) et Alex Sarr (3 pts) ont été battus d'entrée avec la Team Tim, mais remettront ça lors du Skills Challenge la nuit prochaine. Risacher s'est quand même offert un petit floater sympathique face à la montagne Zach Edey.

Risacher floats it over Edey with the left hand 😮‍💨 pic.twitter.com/6Y7zGIkekb — Jake (@SuperiorNBA) February 15, 2025

- Bilal Coulibaly a inscrit 4 points avec la Team Mitch, battue par l'équipe de G-League, et peut donc profiter des festivités jusqu'à la fin du weekend.

- Bon, la Real MVP, c'est quand même toujours Red Panda.

Red Panda. Legend. Getting the crowd hyped at the #CastrolRisingStars on TNT! pic.twitter.com/1M4m2qVT6u — NBA (@NBA) February 15, 2025

- On est sans doute un peu à la masse et too old for this shit, mais les gens que l'on connaissait vraiment dans le Celebrity Game se comptaient sur les doigts de la main. On notera quand même que l'acteur Flynn Rome, aperçu dans "How to Get Away with Murder" ou "Grey's Anatomy", a été élu MVP du match avec la Team Bonds, victorieuse 66-55. Dans son équipe, histoire de relever le niveau, il y avait ce bon vieux Baron Davis et l'ailière des Los Angeles Sparks, Rickea Jackson.