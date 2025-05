Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Knicks : 115-93

Wolves @ Warriors : 102-97

Boston 1-2 New York

Les Celtics sont toujours en vie et ont réagi avec la manière après leurs deux défaites problématiques à domicile contre les Knicks. A nouveau, Boston a mené de 20 points dans ce match, et même de 31 points au plus fort de leur domination. Mais cette fois, New York n'a pas su réussir de retour fantastique ou profiter d'un éventuel craquage psychologique de la part des champions en titre.

Les joueurs de Joe Mazzulla ont tout de suite mis les choses au clair, de l'agressivité et des paniers, avec un avantage de 16 points à la fin du premier quart, puis de +25 à la pause, grâce notamment à une adresse retrouvée à 3 points (20/40), aux efforts de Payton Pritchard (23 pts) en sortie de banc et à une meilleure cohésion défensive lorsque les Knicks ont tenté d'inverser la tendance. Les cadres ont répondu présent, avec une belle copie du vétéran Al Horford (15 pts, 3 paniers primés) et une partie bien plus solide de la part de Jayson Tatum (22 pts) par exemple.

Les Knicks sont eux passés à côté de leur match et n'ont jamais donné l'impression de pouvoir mener 3 à 0, même devant un public du Garden bouillant, mais rapidement calmé par les ardeurs bostoniennes. Jalen Brunson (27 pts) a fait de son mienx, Karl-Anthony Towns a fini en double-double (21 pts, 15 rbds) mais en étant terriblement maladroit.

Le game 4, dans 48 heures et toujours à New York, s'annonce chaud, avec des Celtics enfin prêts à assumer leur statut et des New Yorkais qui voudront montrer qu'ils peuvent montrer les crocs à domicile.

<CQFR : les Nuggets s'arrachent en OT, Mitchell redonne vie aux Cavs !

Golden State 1-2 Minnesota

Les Warriors ne sont pas passés loin d'une victoire qui aurait allégé les coeurs et permis à Stephen Curry de disposer d'un peu plus de temps pour essayer de récupérer de sa blessure. Après trois quart-temps, Golden State était en tête face aux Timberwolves, grâce à une belle prestation collective, à l'agressivité offensive accrue de Jimmy Butler (33 pts) et à la nouvelle entrée très incisive de Jonathan Kuminga (30 pts).

Malheureusement pour les hommes de Steve Kerr, Minnesota s'est appuyé sur un tandem (très) fort pour réussir un 4e quart-temps dominant et empocher la mise. Anthony Edwards (36 pts, dont 28 après le repos) et Julius Randle, en triple-double (24 pts, 12 asts, 10 rbds) ont mis San Francisco à sac, avec notamment un panier à 3 points assassin de Ant-Man à l'approche de la dernière minute de jeu. Edwards a aussi profité de ce game 3 pour claquer l'un des plus beaux dunks de cette post-saison sur la truffe de Kevon Looney.

ANTHONY EDWARDS JUST TOUCHED THE HEAVENS 😱 pic.twitter.com/SwIvUt3LLo — ESPN (@espn) May 11, 2025

Les Warriors ont aussi pâti du problème de fautes de Draymond Green, qui a d'ailleurs pris sa 6e faute sur une action défensive qui semblait valide à un peu moins de 5 minutes de la fin. Trayce Jackson-Davis a été intégré au cinq à la place de Quinten Post, mais n'a joué que 11 minutes. Rudy Gobert a fait un bon match défensif, particulièrement en 2e mi-temps et a bouclé sa rencontre avec 9 points, 14 rebonds et 4 contres.

La pression est sur Golden State, qui a pour objectif clair de prendre le prochain match pour être à peu près sûr de récupérer Stephen Curry, même diminué, à un moment dans cette série...