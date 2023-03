Les résultats de la nuit en NBA

Raptors @ Wizards : 108-119

Sixers @ Mavs : 126-133

Pacers @ Spurs : 99-110

Clippers @ Warriors : 111-115

- Les Clippers n'y arrivent toujours pas. Les voilà à 0-4 depuis l'arrivée de Russell Westbrook, après leur défaite sur le parquet des Warriors, pourtant toujours privés de Stephen Curry et Andrew Wiggins. Westbrook n'y est finalement pas pour grand chose et ce sera à Tyronn Lue de comprendre qu'avoir bouleversé la dynamique qui était celle de Los Angeles avant sa venue nécessite qu'il sorte du banc et soit utilisé différemment. On l'a encore vu cette nuit, son arrivée ressemble de plus en plus à une prévisible erreur de casting.

Ce n'est toutefois pas Westbrook tout seul qui a encaissé un 42-16 dans le 3e quart-temps, alors que les Clippers étaient rentrés au vestiaire à la pause avec 11 points d'avance... Les Clippers ont pris le bouillon et n'ont pas su freiner Jordan Poole (34 pts), aidé par Klay Thompson (19 pts, 11 rbds) et Jonathan Kuminga (19 pts, 7 rbds) notamment. La maladresse des Angelenos à 3 points (9/43) et de trop nombreuses séquences d'incompréhension ont eu raison de leur volonté de bien faire.

La séquence ci-dessous montre à quel point l'adaptation est rude pour Westbrook, capable d'enchaîner perte de balle et errement total en défense en l'espace de quelques secondes. L'ancien MVP n'a plus gagné depuis plus d'un mois et est à 0-14 cette saison lorsqu'il débute une rencontre.

These are the sort of stretches I meant... terrible turnover, then just completely loses track of Poole and gives him a wide open 3. It was obvious to most of us from the start, lets see how long it takes for the russ defenders to see the light as well https://t.co/803Ipi0H67 pic.twitter.com/yUXm45fEDw — Basketball Chess (@bask3tballchess) March 3, 2023

Les Clippers sont 7e à l'Ouest et n'ont que deux victoires de plus que les Lakers, 11e.

- Les Mavs avaient besoin de se rassurer contre un gros adversaire pour chasser les doutes nés des débuts difficiles du tandem Luka Doncic-Kyrie Irving. Ils l'ont fait avec un certain panache lors de la venue des Sixers à Dallas. Doncic a remporté son duel de scoreurs avec Joel Embiid (35 pts) en inscrivant 42 points et 12 passes à 13/22. Kyrie Irving avait du feu dans les mains lui aussi et a posé 40 points, en semblant en symbiose avec le Slovène pour outscorer Philadelphie.

Après avoir compté jusqu'à 20 points d'avance, les Mavs ont été rejoints dans le 4e quart-temps, mais on su éviter la même désillusion que quelques jours plus tôt contre les Lakers lorsqu'ils avaient dilapidé un avantage de 27 points. Ce coup-ci, la force de frappe offensive a été suffisante, mais Dallas ne pourra pas se permettre tout le temps de laisser un adversaire, quel que soit son niveau, shooter à... 57% !

En attendant d'essayer de régler les évidents problèmes défensifs de son groupe, Jason Kidd peut au moins se féliciter de voir que ses deux stars font tout pour créer une alchimie entre elles sur le terrain.

Luka and Kyrie went OFF in the Mavs W 🔥 Luka: 42 PTS, 4 REB, 12 AST, 7 3PM

Kyrie: 40 PTS, 4 REB, 6 AST, 6 3PM The first pair of teammates in Mavs history to drop 40+ PTS in the same game. pic.twitter.com/XBXWeT4WzP — NBA (@NBA) March 3, 2023

- Les Spurs ont tellement de marge dans la Wembanyama Race grâce à leur série achevée de 16 défaites de suite qu'ils peuvent maintenant se permettre à nouveau de gagner des matches. San Antonio a dominé Indiana grâce à un 3e quart-temps de feu (31-16) et, entre autres, à l'excellent match de Jeremy Sochan, qui s'est offert le premier double-double de sa carrière en NBA avec 22 points et 13 rebonds.

Gregg Popovich, souffrant, a été remplacé par son adjoint Mitch Johnson.

- Kyle Kuzma n'avait pas le temps cette nuit. L'ailier des Wizards a inscrit les 10 premiers points du match contre Toronto et 30 points en tout pour guider Washington vers la victoire. Les joueurs de Wes Unseld Jr ont mené de bout en bout, avec de bonnes prestations de Daniel Gafford (18 pts) et Delon Wright (11 passes) pour conforter leur 10e place à l'Est et rester en chasse d'un meilleur classement, eux qui ne sont qu'à une victoire d'Atlanta, 8e.