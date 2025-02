Les résultats du dimanche en NBA

Bulls @ Pistons : 119-127

Mavs @ Cavs : 101-144

Clippers @ Raptors : 108-115

Celtics @ Sixers : 118-110

Grizzlies @ Bucks : 132-119

Pourquoi Luka Doncic a été transféré aux Lakers : toutes les théories (même les plus folles)

- Pas facile de parler des matches du dimanche et de la nuit au vu de l'actualité totalement folle sur le front des transferts, mais c'est toujours bien de rappeler que la NBA, c'est aussi et surtout des équipes qui s'affrontent, avant d'être des joueurs qui bougent d'une franchise à l'autre.

On peut quand même faire une passerelle entre les deux, en parlant de ce qui s'est passé pour Dallas à Cleveland... Les Mavs, quelques heures après avoir perdu Luka Doncic, se sont pointés à Cleveland la mort dans l'âme, sans Kyrie Irving, PJ Washington et Daniel Gafford, officiellement blessés. Et ceux qui étaient sur le terrain ont donné l'impression de se mettre à moitié en grève, comme pour protester pacifiquement contre une décision qui pourrait avoir débouché sur le trade le plus fou de l'histoire de la NBA.

Le score à la pause ? 91-46. Une humiliation en bonne et due forme, infligée par des Cavs sans états d'âme. L'écart s'est régulé après la pause lorsque Kenny Atkinson a ouvert son banc, mais les leaders de l'Est s'en sont donnés à coeur-joie. Le cinq des Mavs, quand même, pour faire réaliser aux fans ce qu'ils ont raté pendant qu'ils évacuaient probablement leur tristesse dans la boisson : Dante Exum - Spencer Dinwiddie - Klay Thompson - Kylor Kelley - Olivier-Maxence Prosper.

Peu de temps après, Luka Doncic atterrissait à l'aéroport de Los Angeles, sans que l'on ait l'impression visuelle qu'il pesait 500 kg, comme ce que laissait supposer Nico Harrison, le GM...

- Les Sixers ont dilapidé... 26 points d'avance, pour finalement s'incliner à domicile devant les Celtics. Philadelphie a vrillé entre la fin du 3e quart-temps et la fin du match, avec une incapacité à marquer des paniers et à empêcher Boston de le faire. Jayson Tatum a marqué 13 de ses 35 points dans le dernier QT, ajoutant 11 passes et 7 rebonds. Jaylen Brown (21 pts, 10 rbds) a contribué à compléter cette remontada qu prive Philadelphie d'un rapproché sur le top 10 à l'Est.

Guerschon Yabusele a été bon contre son ancienne équipe avec 21 points et 6 rebonds au compteur. Tyrese Maxey a lui inscrit 34 points.

- La belle opération de la nuit est pour Memphis, qui reprend la deuxième place à Houston, grâce à une nouvelle victoire sur les Bucks. Les Grizzlies sont en train de devenir la bête noire de Milwaukee puisque c'est la 7e défaite de suite de Giannis Antetokounmpo et des siens contre cet adversaire. Pourtant en déplacement et sans Ja Morant, les hommes de Taylor Jenkins se sont appuyés sur un excellent Jaren Jackson Jr (37 pts), réveillé par un coup de coude dans la face en début de rencontre. Santi Aldama (23 pts), Desmond Bane (22 pts) et Zach Edey (14 pts, 11 rbds), entre autres, ont contribué à cette 8e victoire en 9 matches pour la franchise du Tennessee.

- Les Bulls ont eux joué sans Zach LaVine, transféré à Sacramento, et ça s'est senti. Malgré le triple-double de Nikola Vucevic (20 pts, 10 rbds, 10 asts), qui ferait sans doute bien lui aussi de garder une valise avec des fringues toutes prêtes, Chicago s'est incliné à Detroit (127-119). Les Pistons ont fait la différence dans le 2e quart-temps, avant de gérer leur avantage par la suite, grâce à Cade Cunningham (22 pts, 15 asts), Jaen Duren (21 pts, 13 bds) et Malik Beasley (19 pts) pour ne citer qu'eux parmi les 7 joueurs de JB Bickerstaff à au moins 10 points.

- Outre la nouvelle victoire (115-108) des Raptors, la 8e en 10 matches, le match entre Toronto et les Los Angeles Clippers a surtout été marqué par son avant-match. L'hymne américain a été hué par une partie des fans canadiens présents à la salle, comme ce que l'on a pu voir en NHL la veille. Une réaction à l'injonction de Donald Trump à faire du Canada un état américain.

Nicolas Batum a joué 28 minutes pour 11 points, 4 rebonds et 2 passes.