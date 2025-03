Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Pistons : 130-136

Cavs @ Jazz : 120-91

Sixers @ Hawks : 119-132

Hornets @ Heat : 105-122

Spurs @ Raptors : 123-89

Celtics @ Blazers : 129-116

Nuggets @ Rockets : 116-111

Thunder @ Clippers : 103-101

- Privés de Nikola Jokic pour la quatrième fois de suite, les Nuggets ont tout de même réussi à l'emporter à Houston pour mettre fin à la série de 9 victoires de suite des Rockets et revenir à une longueur de leur victime du soir au classement. En l'absence du Joker, Jamal Murray a pris le leader pour signer un carton offensif (39 pts) avec l'aide de Michael Porter Jr (17 pts) ou de Russell Westbrook (14 pts en sortie de banc). Revenus au coude à coude dans la dernière minute, notamment grâce aux 30 points de Jalen Green et au triple-double d'Alperen Sengun (17 pts, 14 rbds, 10 asts), les Rockets ont gardé le contrôle grâce à l'adresse sur la ligne de Christian Braun.

- Pas de chance pour Tyronn Lue, dont le retour sur le banc après 5 matches de convalescence a coïncidé avec la fin de série de victoires des Clippers. Il peut tout de même être fier de ses joueurs, qui ont tenu le Thunder en joue jusque dans le money time et ont poussé Shai Gilgeous-Alexander (26 pts) à un rare 7/29. Alex Caruso a marqué le panier à 3 points qui a permis à OKC de virer en tête à 1:54 de la fin. Kawhi Leonard (25 pts, 10 rbds) a fait de on mieux, mais c'est la 6e victoire consécutive pour les hommes de Mark Daigneault, plus que jamais leaders du général en NBA.

- Belle soirée pour Zaccharie Risacher et les Hawks. Atlanta a battu Philadelphie sans trop trembler et le rookie français a inscrit 22 points (à 9/15) avec une superbe action en prime où il a totalement enrhumé son défenseur avec un dribble dans le dos pour aller au cercle. Dyson Daniels a lui atteint la barre des 200 interceptions sur la saison, devenant le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à réaliser cette marque, à 22 ans et 6 jours. Guerschon Yabusele était titulaire avec les Sixers et a inscrit 11 points, avec 7 rebonds et 3 passes.

ZACCHARIE RISACHER WITH THE INCREDIBLE HANDLE 🤯 Goes behind the back through traffic before finishing the slam! pic.twitter.com/cvV2g4dTxE — NBA (@NBA) March 23, 2025

- Miami a enfin gagné un match ! Il a fallu gommer un retard de 10 points et surmonter les stigmates liés aux 10 défaites de suite, mais le Heat a pris le dessus sur Charlotte. Andrew Wiggins (42 pts) a réalisé la deuxième plus grosse performance au scoring de sa carrière, avec l'aide de Tyler Herro (29 pts) pour stopper l'infernale série de revers. Moussa Diabaté a joué 5 minutes avec les Hornets, le temps pour lui de marquer 6 points (3/3).

- Après quatre défaites de suite, les Cavs ont repris des couleurs sur le parquet du Jazz. Pas besoin de se décarcasser pour Cleveland, qui a construit sa victoire petit à petit, avant de passer un coup de balai dans le 3e QT, grâce à un run de 15-0.

- Cleveland a bien fait de gagner, parce que Boston ne s'arrête plus de le faire. Les Celtics ont dominé Portland, tout en laissant au repos Jaylen Brown, Jrue Holiday ou encore Kristaps Porzingis. Jayson Tatum a pris les choses en main avec un match de patron : 30 pts, 9 asts, 9 rbds. Sam Hauser (24 pts à 8/10 à 3 pts) a encore saisi l'opportunité de se montrer.

- Même sans Cade Cunningham, blessé au mollet, les Pistons sont capables de gagner des matches. Ils ont ainsi battu les Pelicans (privés eux de Zion Williamson), malgré les 40 points de CJ McCollum. L'homme-clé du match : le rookie Ron Holland, auteur de 14 de ses 26 points (son record en NBA) dans le 4e quart-temps.

- Les Spurs ont trouvé une petite dynamique en cette fin de saison. San Antonio a signé une troisième victoire de rang et une cinquième en 7 matches) en battant très facilement Toronto. Devin Vassell (25 pts), Julian Champagnie (20 pts), Stephon Castle (15 pts) et "Mamu" (13 pts) ont rapidement mis San Antonio à l'abri. Après 3 matches d'absence, RJ Barrett a repris le jeu côté Raptors. La 10e place est désormais bien trop loin, ce qui est évidemment mieux dans l'optique de la loterie.