Les résultats de la nuit en NBA

Clippers @ Pistons : 97-106

Nuggets @ Pacers : 125-116

Bulls @ Sixers : 142-110

Nets @ Wizards : 99-107

Heat @ Hawks : 86-98

Wolves @ Thunder : 131-128

Blazers @ Jazz : 114-112

Hornets @ Kings : 88-130

- Le Thunder s'est loupé, ce qui n'arrive pas tous les soirs. OKC, qui disputait un back to back face au même adversaire, Minnesota, a dilapidé une avance de 25 points en deuxième mi-temps pour finalement s'incliner en prolongation. Si Anthony Edwards n'a pas fait un grand match en attaque (17 pts), il s'est offert un contre crucial sur Shai Gilgeous-Alexander à 13 secondes de la fin de la prolongation, avant de voir le même "SGA" manquer le tir à 3 points qui aurait pu encore prolonger le plaisir à 2.9 secondes du terme.

Anthony Edwards with a RIDICULOUS block on Shai Gilgeous-Alexander 🤯pic.twitter.com/dUQWLXdQlw — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 25, 2025

Le Canadien avait pourtant fait ce qu'il fallait avec une copie de MVP : 39 points, 10 rebonds et 8 passes à 11/20. Chet Holmgren était au repos et Isaiah Hartenstein s'est blessé au nez en cours de rencontre. Les Wolves peuvent remercier leur banc (52 pts dont 21 de Nickeil Alexander-Walker, le cousin de "SGA") et Jaden McDaniels (27 pts, 10 rbds). Rudy Gobert était de nouveau absent, gêné par son dos.

- Et de 7 pour les Pistons, qui sont le tube de cette fin d'hiver en NBA ! Detroit a dominé les Clippers à domicile, avec 32 points de Cade Cunningham et une moisson au rebond pour Jalen Duren (19 prises) pour ne citer qu'eux. Les Pistons n'avaient plus réussi une telle série depuis la saison 2014-2015 et, sur les 58 premiers matches d'une saison, il s'agit de leur meilleur exercice depuis 2007-2008, soit la dernière saison lors de laquelle ils ont gagné un match de playoffs...

Côté L.A., Nicolas Batum était titulaire et a joué 22 minutes pour 9 points, 3 rebonds, 3 interceptions et une passe. C'est la troisième défaite de suite des Californiens.

- Denver est reparti de l'avant après la fin de sa série de 9 victoires. Les Nuggets, battus par les Lakers ce weekend, ont stoppé les Pacers à Indianapolis, avec un Nikola Jokic tourné vers l'art de la passe décisive. Le Serbe a battu son record en NBA avec 19 assists, pour aller avec ses 18 points et 9 rebonds. Les champions 2023 ont varié les plaisirs en attaque, sans avoir besoin d'un carton individuel.

- On ne va pas tirer sur l'ambulance, mais les Sixers ont encore passé une sale soirée. Sans surprise, Joel Embiid a déclaré forfait pour la réception de Chicago, afin de faire à nouveau étudier son genou gauche. Les Bulls s'en sont du coup donnés à coeur joie à Philadephie en passant 142 points aux hommes de Nick Nurse... Guerschon Yabusele, titulaire, n'a pas trop eu le temps de briller, puisqu'il n'a joué que 13 minutes avant de quitter ses partenaires. Le Français souffre d'une irritation aux deux yeux et sera réévalué pour voir s'il a pu éviter des dommages au niveau de la rétine. Quentin Grimes, en délicatesse avec son genou, a lui aussi mis un terme à son match prématurément...

Les Bulls, emmenés par Josh Giddey (25 pts, 16 rbds, 6 asts, 3 blks), menaient de 39 points à la fin du 3e quart-temps. Les fans des Sixers ont bien du courage... Chicago restait sur 6 défaites de suite, mais en a infligé une 8e consécutive à Philadelphie.

- Brooklyn n'a pas saisi l'occasion de rester dans le viseur des Bulls dans la lutte pour la 10e place à l'Est. Les Nets ont perdu à Washington, la faute à un Jordan Poole saignant (26 pts) et clutch. Bilal Coulibaly a inscrit 20 points, avec 5 rebonds, 2 passes et 1 interception. Côté Brooklyn, Killian Hayes était à nouveau titulaire et a joué 25 minutes pour 7 points, 8 passes, 2 interceptions et 1 contre, à 2/7. Il a aussi inscrit 7 points consécutifs en première mi-temps et a fait plutôt bonne impression.

Killian Hayes with a little 🍇 on the layup. He's scored the Nets' last seven points. pic.twitter.com/OLjPL7inff — Erik Slater (@erikslater_) February 25, 2025

- Atlanta a retrouvé le chemin de la victoire après trois défaites de suite. Les Hawks l'ont emporté à domicile contre Miami, au lendemain d'un feu d'artifice perdant contre Detroit. Cette fois, ce sont la défense et la maladresse adverse (32% pour le Heat !) qui ont permis à Zaccharie Risacher (2 pts à 1/8) et ses coéquipiers de l'emporter. Atlanta n'a pris que 86 points, son plus faible total depuis un match contre Cleveland en mars 2021.

Grâce notamment à Onyeka Okongwu (17 pts), à la paire Mann-LeVert (30 pts à eux deux) et à l'intercepteur en chef de la NBA, Dyson Daniels (7 steals cette nuit), les Hawks doublent le Heat au classement à la 8e place de l'Est.

- Portland est reparti pour une petite série de victoires, avec un succès décroché sur le parquet du Jazz. Anfernee Simmons (28 pts), Jerami Grant (20 pts), Deni Avdija (18 pts, 14 rbds) et Scoot Henderson (17 pts, 6 asts) ont construit cette victoire acquise au terme d'une partie serrée.

- Les soirées se suivent et se ressemblent pour les Hornets depuis leur victoire face aux Lakers. Après avoir pris 53 points dans la vue contre Portland, Charlotte est cette fois reparti de son déplacement à Sacramento un -42... Zach LaVine a signé son plus gros carton offensif (42 pts) de la saison, à 8/9 à 3 points.

Moussa Diabaté a joué 21 minutes et a compilé 12 points et 7 rebonds. Tidjane Salaïin a passé 23 minuts sur le parquet et a dû se contenter de 4 points, 3 rebonds et 1 contre.