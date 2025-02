L’épisode de « The Office » sur le basket me fait toujours autant rire

L'autre jour, dans le CQFR du samedi, un auditeur nous demandait de lui présenter des arguments pour l'inciter à regarder The Office. Je m'y étais attelé, en espérant avoir réussi à le convaincre. J'évoquais notamment l'épisode avec le match de basket entre les commerciaux et les employés de l'atelier, tourné en 2005. Il existe un long extrait de celui-ci sur Youtube. Même s'il fait partie de la relativement dispensable saison 1 de cinq épisodes (c'est le n°5), je trouve qu'il incarne parfaitement l'absurde et le malaise poilant qui caractérisent la série.

Sur cette partie, Michael Scott arrive à regrouper tous les traits insupportables que l'on a tous rencontrés chez des coéquipiers ou des adversaires. Son dépit en voyant que Stanley, le seul Afro-Américain de son équipe, a un dribble de grand-père et n'est pas aussi bon qu'il l'avait supposé, me tue toujours autant. Idem pour sa mauvaise foi lorsqu'il dit que "d'habitude, il la met", en balançant une saucisse. Ou de son interminable routine au lancer, pour finalement faire un gigantesque airball.

Autre petit détail amusant, Brian Baumgartner, qui joue Kevin, non-drafté par Michael pour jouer le match à cause de son obésité, a impressionné tout le cast à l'époque en rentrant 13 tirs de suite. Personne n'avait la moindre idée qu'il était capable de shooter correctement, mais il avait effectivement un petit passé de basketteur dans sa jeunesse et était, avec John Krasinski (qui joue le rôle de Jim), le meilleur joueur de The Office.

