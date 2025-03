Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Hornets : 113-100

Nets @ Pistons : 94-115

Kings @ Rockets : 113-103

Spurs @ Grizzlies : 130-128

Warriors @ Sixers : 119-126

Bucks @ Mavs : 132-117

- Les Pistons ont repris leur marche en avant après avoir chuté face à Denver la veille. Ils se sont fait quelques frayeurs en laissant Brooklyn revenir à 6 points dans le 4e quart-temps alors qu'ils avaient archi-dominé jusque-là, mais l'essentiel est là. Cade Cunningham ne s'est pas totalement remis de son match raté face aux Nuggets, mais il a marqué 9 de ses 15 points dans le 4e QT pour aider Detroit à reprendre le contrôle.

Killian Hayes a été copieusement hué lors de la présentation des équipes et pendant le match. Titulaire avec les Nets, le meneur français incarne malheureusement aux yeux des fans des Pistons les échecs des années passées. Il n'a pas réussi à briller devant son ancien public et a fini avec 4 points, 4 rebonds, 3 passes et 1 interception.

Pistons fans are booing Killian Hayes loud pic.twitter.com/fIaxbNVHn1 — Pistons Talk (@Pistons__Talk) March 2, 2025

- Dans un soir où Stephen Curry a dunké pour la première fois depuis 6 ans, il fallait bien qu'il y ait d'autres anomalies. Les Sixers ont mis fin à leur série de 9 défaites consécutives et ont profité de le venue des Warriors, privés de Jimmy Butler (touché au dos), pour gagner un match. Philadelphie a surfé sur le meilleur match en carrière de Quentin Grimes, insolent de réussite avec 44 points à 18/24. Avec Tyrese Maxey à 2/14 et sans Joel Embiid, dont la saison a pris fin, on n'aurait jamais cru voir les Sixers battre l'une des équipes les plus en forme du moment.

On est vraiment sûrs que c'était une bonne idée de la part de Dallas d'envoyer Grimes à Philadelphie pour récupérer Caleb Martin ?

- Les Mavs, d'ailleurs, ont logiquement pris le bouillon à domicile face aux Bucks. Giannis Antetokounmpo (29 pts) et Damian Lillard (28 pts) ont sanctionné une équipe de Dallas trop limitée par les blessures. PJ Washington a d'ailleurs renoncé en cours de match après s'être à nouveau endommagé la cheville. Dallas est 10e, avec un petit matelas d'avance sur le 11e, Phoenix, mais n'est pas dans une dynamique très favorable.

- De'Aaron Fox (20 pts) a été clutch pour offrir la victoire à San Antonio sur le parquet de Memphis à 2 secondes de la fin. Juste avant, Jaren Jackson Jr, auteur d'un carton (42 pts), avait cru envoyer le match en prolongation. A noter le nouveau bon match de Stephon Castle (24 pts, 7 asts à 50% en sortie de banc).

DE'AARON FOX HITS THE GAME-WINNER 🚨 Drills the stop-and-pop middy with 1.8 seconds left.. what a finish in Memphis! 🤯 pic.twitter.com/smcBNErfxk — NBA (@NBA) March 2, 2025

- La soirée avait mal débuté pour les Kings, avec la blessure aux ischios de Domantas Sabonis après une minute de jeu. Mais Sacramento a de la ressource et s'est imposé face à Houston, grâce notamment à la paire DeRozan-LaVine (21 et 20 pts). Les 30 points d'Alperen Sengun n'ont pas suffi pour les Rockets. C'est la troisième victoire de rang pour les Kings, 8e de la Conférence Ouest.

- Le "cancrico" entre Washington et charlotte a tourné à l'avantage des Wizards. Bilal Coulibaly et Khris Middleton ont tous les deux inscrit 17 points, alors qu'Alex Sarr a rejoué et marqué 10 points. Dans le camp des Hornets, Mark Williams a encore fait un petit chantier (24 pts, 12 rbds). Moussa Diabaté a joué 13 minutes pour 4 points, 2 rebonds, 2 interceptions et 1 contre. Tidjane Salaün a passé un quart d'heure sur le parquet, sans débloquer son compteur (0/3).