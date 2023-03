Les résultats de la nuit en NBA

Pacers @ Pistons : 97-117

Wolves @ Hawks : 136-115

Jazz @ Heat : 115-119

Grizzlies @ Mavs : 104-88

Celtics @ Rockets : 109-111

Suns @ Warriors : 112-123

Bucks @ Kings : 133-124

- Les Celtics commencent à être inquiétants. Perdre à Houston ne faisait clairement pas partie des plans et cette défaite vient s'ajouter à d'autres revers qui interloquent à l'entame du sprint final. Les Rockets n'ont rien volé et ont dépassé Boston sur le plan de l'envie et de l'exécution, Jalen Green (28 pts) et Jabari Brown (24 pts) cumulant 52 points pour se payer le n°2 de l'Est en ayant même compté jusqu'à 11 points d'avance à l'entame du money time.

Le record de Jaylen Brown cette saison (43 pts) n'y a rien fait. Les C's ont mal shooté (28% à 3 pts), mal attaqué (44%) et assez mal défendu. Vite, un réveil ! Sans quoi Philadelphie pourrait venir chiper la deuxième place sans aucun scrupule...

- Milwaukee, pour sa part, est sur un petit nuage. Pendant que ça s'écharpe sur le débat du MVP entre Nikola Jokic et Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo fait fréquemment des démonstrations de domination comme celle de cette nuit sur le parquet de Sacramento, pour rappeler que le meilleur joueur NBA - indépendamment du trophée - c'est sans doute lui.

Giannis a posé 46 points et 12 rebonds sur la tête des Kings, qui menaient pourtant de 9 points à la pause. Un raz de marée orchestré par le Greek Freak, mais aussi par Khris Middleton (31 pts) et Brook Lopez (23 pts) a surgi après le repos pour prendre petit à petit les commandes et se rapproche du statut de première équipe officiellement qualifiée pour les playoffs.

Avec Domantas Sabonis (23 pts, 17 rbds, 15 pds), en triple-double, et De'Aaron Fox (34 pts), les Kings n'ont clairement pas démérité et n'ont pas à rougir de cette défaite.

The offensive excellence in the 2nd half of Bucks/Kings was something special.

4 players had 20+ in the half!@Khris22m: 26 PTS on 8-11 shooting@Giannis_An34: 25 PTS (46 in game)@swipathefox: 24 PTS (35 in game)@KevinHuerter: 20 PTS on 6-8 from deep pic.twitter.com/H8gTqfCCqx

— NBA (@NBA) March 14, 2023