Les résultats de la nuit en NBA

Spurs @ Cavs : 116-124

Mavs @ Magic : 101-92

Pacers @ Wizards : 162-109

Lakers @ Bulls : 119-117

Hawks @ Heat : 112-122

Grizzlies @ Thunder : 104-125

Rockets @ Jazz : 121-110

Blazers @ Kings : 107-128

LeBron James délivre les Lakers avec le panier pour la gagne au buzzer !

- Au lendemain du game winner de LeBron James au buzzer contre Indiana, ce sont cette fois les Lakers qui ont été douchés au buzzer. Dans ce qui aura été l'une des fins de match les plus folles de mémoire récente, Los Angeles a été battu par Chicago sur un tir victorieux depuis le milieu de terrain. Là aussi au buzzer, c'est Josh Giddey qui a fait entrer en éruption le United Center, alors qu'Austin Reaves (30 pts) pensait avoir arraché le game sur un lay-up à moins de 3 secondes du terme.

Et juste avant Reaves, Coby White, l'autre homme incandescent des Bulls en ce moment, avait donné un point d'avance à son équipe alors qu'elle était menée de 5 points à 12 secondes de la fin... Les Lakers ont pris un impardonnable 44-26 dans le 4e quart-temps, alors qu'ils avaient le match en main... Outre son game winner incroyable, Giddey a de nouveau fini en triple-double, avec 25 points, 14 rebonds et 11 passes.

WILD ending in Bulls/Lakers Bulls down 115-110 with 10.1 seconds to go — Patrick Williams 3, Bulls down 115-113

— Giddey steal on inbounds pass

— Coby White 3, Bulls go up 116-115

— Austin Reaves Layup with 3.1 seconds, Lakers up 117-115

— Giddey game winner from half court pic.twitter.com/IxYxxwsmhx — Will Gottlieb (@Will_Gottlieb) March 28, 2025

- Les Cavs ont assez sereinement battu San Antonio, avec 29 points de Jarrett Allen, son record cette saison, et le record de passes de Donovan Mitchell sur un match en NBA dans sa carrière (14). Evan Mobley était au repos.

- Orlando n'y arrive plus à domicile et a perdu pour la 7e fois en 8 matches à la maison. C'est Dallas qui est cette fois venu s'imposer, grâce à une grosse deuxième mi-temps et un travail collectif. Jaden Hardy (22 pts) et Brandon Williams (14 pts, 6 asts) ont fait beaucoup de bien en sortie de banc. Anthony Davis (15 pts, 7 rbds) a été maladroit (5/19) mais continue son chemin vers la forme. Dallas reprend du coup la 10e place aux Suns.

Paolo Banchero (35 pts, 10 rbds) a encore dépassé les 30 points pour le Magic.

- Les Pacers ont évacué leur frustration d'avoir été battus au buzzer par les Lakers sur les pauvres Wizards. Indiana a marqué... 162 points, ce qui évidemment le record de points sur un match dans l'histoire de la franchise après celui établi la saison dernière (157 pts). Alors qu'il restait une minute à jouer, les Pacers ont laissé filer le chrono, ce qui leur a valu des huées de la part des visiteurs. Alex Sarr est sorti du lot à Washington avec 22 points et 7 rebonds à 8/15.

- Tyler Herro a continué de redonner des couleurs à Miami. L'arrière All-Star a inscrit 36 points contre Atlanta et orchestré la troisième victoire consécutive de son équipe pour revenir à trois longueurs des Hawks. Zaccharie Risacher a joué 26 minutes pour 5 points, 4 passes et un vilain -20 de +/-.

- Toujours privés de Ja Morant, les Grizzlies n'ont pas pu contenir Shai Gilgeous-Alexander et OKC. Le Thunder a décroché sa 8e victoire de suite et sa 61e victoire de la saison, notamment grâce aux 37 points de l'aspirant MVP. OKC a récupéré Jalen Williams après ses 7 matches d'absence et ce dernier a inscrit 20 points. Les joueurs de Mark Daigneault ont deux longueurs d'avance sur Cleveland au général et a encore 9 matches pour consolider cette domination sur la ligue.

- Les Rockets aussi ont renforcé leur 2e place en battant le Jazz à Salt Lake City. Alperen Sengun a été particulièrement saignant (33 pts, 10 rbds), épaulé par Amen Thompson (16 pts, 10 rbds, 5 asts) entre autres. Houston a deux victoires d'avance sur Denver à la 2e place.

- Dans le dernier match de la nuit, les Kings se sont fait respecter à la maison face à Portland. Après quatre défaites de rang, Sacramento s'est repris avec 29 points de Zach LaVine, un gros double-double de Domantas Sabonis (22 pts, 19 rbds, 6 asts) et 21 points de DeMar DeRozan.