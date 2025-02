Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Hornets : 114-124

Hawks @ Pistons : 132-130

Rockets @ Knicks : 118-124

Kings @ Wolves : 116-114

Bucks @ Thunder : 96-125

Spurs @ Grizzlies : 109-128

Pelicans @ Nuggets : 113-125

Pacers @ Jazz : 112-111

Magic @ Warriors : 99-104

Suns @ Blazers : 119-121, après prolongation

Théorie du complot : Luka Doncic tradé à cause d'une loi anti-casinos au Texas ?

- Houston est dans une petite période de creux. Les Rockets, qui comptaient pourtant 11 points d'avance au Garden face aux Knicks dans le 3e quart-temps, ont pris une bourrasque en fin de partie et se sont inclinés pour la troisième fois de suite. Jalen Brunson était déchainé et a fini avec 42 points et 10 passes (c'est son 18e match à 40 points ou plus sous le maillot de New York). Amen Thompson a encore été impressionnant malgré la défaite, avec 25 points, 11 rebonds et 11 passes, pour son troisième triple-double de la saison.

- Et puisque les Rockets galèrent, ce sont les Grizzlies qui en profitent. Memphis est vraiment l'équipe en forme du moment à l'Ouest et l'a confirmé avec une 9e victoire en 10 matches, cette fois à domicile contre San Antonio (128-109). Jaren Jackson Jr (31 pts), GG Jackson (27 pts) et Ja Morant (25 pts, 11 asts) ont mené la danse pour résister aux 27 points, 10 rebonds et 2 contres de Victor Wembanyama. De'Aaron Fox n'a pas encore pu faire ses débuts.

A noter que ce match a démarré avec 45 minutes de retard, le temps de soigner un spectateur assis au bord du temps après un souci médical.

- Shai Gilgeous-Alexander n'a eu besoin que de 22 minutes pour marquer 34 points lors de la large et facile victoire du Thunder contre l'équipe B de Milwaukee. Le blowout a permis à Ousmane Dieng d'avoir du temps de jeu et de s'en montrer digne. Le Français a joué 31 minutes et a compilé 21 points, 8 rebonds, 5 passes et 1 interception à 9/13.

- Zaccharie Risacher (17 pts à 5/9) et les Hawks ont mis fin à leur série de 8 défaites consécutives cette nuit sur le parquet de Detroit. Atlanta peut remercier Trae Young et son fadeaway à une seconde de la fin pour virer en tête pour de bon. Le meneur a inscrit 17 de ses 34 points dans le 4e quart-temps.

TRAE YOUNG FOR THE WIN pic.twitter.com/qUAf2L3s0V — Atlanta Hawks (@ATLHawks) February 4, 2025

- Les Wizards ont gagné un deuxième match de suite ?! Grâce à un deuxième quart-temps de feu, aux 26 points de Bilal Coulibaly (à 9/16 dont 4/8 à 3 pts), toujours orphelin d'Alex Sarr, et aux coups de canon de Corey Kispert (25 pts en sortie de banc), Washington a enchainé face à Charlotte, malgré le premier triple-double en NBA de Miles Bridges (24 pts, 10 rbds, 10 asts). LaMelo Ball était absent.

Moussa Diabaté a fini avec 5 points et 7 rebonds en 16 minutes.

- Pour leur premier match depuis le trade de De'Aaron Fox, les Kings sont allés chercher une victoire sur le parquet des Timberwolves. Encore abasourdis d'avoir perdu contre Washington, Rudy Gobert (19 pts, 13 rbds) et ses coéquipiers ont été surpris à la maison. Revenu en tête dans le 4e quart-temps, Minnesota a craqué dans le money time, notamment face au sang froid de Malik Monk (26 pts) sur la ligne (4 lancers francs dans les 17 dernières secondes) et aux 33 points de DeMar DeRozan. Zach LaVine n'a pas encore pu jouer.

- Denver a signé une troisième victoire consécutive en se défaisant des Pelicans. Michael Porter Jr a balayé les rumeurs de trade avec un match à 36 points, son record cette saison, pour accompagner le 23e triple-double cette saison de Nikola Jokic (27 pts, 14 rbds, 10 asts). Les Nuggets, qui ont compté jusqu'à 20 points d'avance, ont aussi survécu au record en NBA de Trey Murphy, auteur de 31 points.

- Deux pertes de balle, deux tirs ratés, puis deux lancers francs manqués, voilà comme on gère un money time de main de maître quand on veut tanker. Le Jazz s'est effondré dans les derniers instants face aux Pacers, qui se sont accrochés et ont finalement remporté leur 4e victoire de suite, preuve que le voyage à Paris est digéré et a fait du bien. Maladroits à 3 points, les joueurs de Rick Carlisle sont passés à l'intérieur, notamment via Pascal Siakam, qui a marqué 10 de ses 22 points dans le 4e quart-temps.

- Orlando était encore en tête à 4 minutes de la fin sur le parquet des Warriors, mais les Californiens ont mieux géré les dernières minutes. Le sang froid de Stephen Curry sur la ligne et l'efficacité d'Andrew Wiggins ont permis à Golden State d'éviter une mauvaise surprise. Draymond Green a fêté l'ouverture de son restaurant fusion ethiopien-dominicain à San Francisco avec un retour sur le parquet et une victoire.

- Devin Booker (34 pts) est devenu le meilleur marqueur de l'histoire des Suns cette nuit, devant Walter Davis. L'arrière All-Star aurait aimé fêter ça avec une victoire, mais Phoenix s'est incliné à Portland en prolongation. Booker aurait pu emmener le match en double prolongation, mais a manqué le troisième de ses trois lancers francs obtenus à 4 secondes de la fin. Deandre Ayton (25 pts, 20 rbds) et Deni Avdija (24 pts) ont brillé pour les Blazers, qui en sont à trois victoires de suite.