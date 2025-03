Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Celtics : 103-110

Blazers @ Cavs : 129-133, après prolongation

Bulls @ Pacers : 112-127

Knicks @ Heat : 116-112, après prolongation

Raptors @ Magic : 104-102

Thunder @ Spurs : 146-132

Pelicans @ Jazz : 128-121

Wolves @ Suns : 116-98

Clippers @ Lakers : 102-108

Les Lakers sont passés de la cinquième à la deuxième place depuis l'arrivée de Luka Doncic

- Le duel entre les deux derniers champions NBA a tourné en faveur des Celtics, mieux réveillés pour ce match de bonne heure. Encore une fois, Boston a dilapidé une grosse avance (+20), mais a cette fois finalisé comme il fallait, avec 22 points de Jaylen Brown et un panier clutch de Derrick White. Les C's n'ont toujours pas perdu trois fois de suite cette saison.

- Les Cavs ont eux pris l'habitude de renverser des situations compromises ces derniers temps. Après leur remontada contre Boston plus tôt dans le weekend, les joueurs de Kenny Atkinson ont cette fois renversé Portland en prolongation. Cleveland, mené de 18 points dans le 3e quart-temps, peut remercier De'Andre Hunter, auteur de 32 points et du panier à 3 points qui a permis aux siens de virer en tête durant l'overtime. Donovan Mitchell était absent, mais le reste du groupe s'est accroché pour survivre, notamment, au premier triple-double en carrière de Deni Avdija (30 pts, 12 rbds, 10 asts). C'est la 10e victoire de suite pour Cleveland, n°1 de la ligue.

- Pour la deuxième fois en trois jours, les Lakers ont remporté le derby de Los Angeles face aux Clippers. Ils ont joué à se faire peur la nuit dernière, puisqu'ils ont laissé filer une avance de 21 points en fin de match, avant de finir suffisamment bien pour poursuivre leur belle dynamique (6 victoires de suite). Luka Doncic (29 points, 9 passes) a été le Laker le plus en vue dans un soir plus discret pour LeBron James. Dalton Knecht a ajouté 19 points, alors que ni Austin Reaves, ni Rui Hachimura n'étaient de la partie.

On notera le bon match de Kawhi Leonard (33 pts, son record cette saison) et la perte fâcheuse en début de match de Norman Powell, touché aux ischios alors qu'il revenait d'une absence de 5 matches...

- Les Knicks ont eux aussi joué avec les émotions de leurs fans et des fans adverses. En déplacement à Miami, New York a remonté un retard de 19 points et décroché la prolongation, puis la victoire, avec 31 points de Jalen Brunson et 21 d'OG Anunoby, tous les deux décisifs en fin de partie. Le Heat jouait sans Andrew Wiggins, mais avec Bam Adebayo, auteur de 30 points.

- Rien ne va plus pour Orlando, battu à domicile par Toronto et sur une série de trois défaites consécutives. Le Magic a eu une balle de prolongation, mais Franz Wagner a manqué une finition facile au buzzer, alors que les Raptors n'avaient plus marqué le moindre panier depuis près de 3 minutes. Les Floridiens sont 8e et voient le top 6 s'éloigner de manière quasi définitive, surtout avec l'annonce de la perte de Jalen Suggs, contraint d'être opéré...

- Alors que la rumeur dit que Phoenix va tout reconstruire autour de Devin Booker cet été, les Suns ont perdu une occasion de raviver un peu la flamme. La réception des Timberwolves ne s'est pas passée comme espéré, en tout cas pas après la mi-temps. Plutôt bien dans la partie, les Suns ont plongé par la suite, foudroyés par les 44 points d'Anthony Edwards, de retour de suspension, et les 20 points de Julius Randle, qui faisait lui aussi son comeback. Kevin Durant a tenté de porter sa future ex-équipe (26 pts), mais sans succès.

- Après avoir appris la perte d'Ayo Dosunmu jusqu'à la fin de la saison, les Bulls n'ont craqué que dans le 4e quart-temps face à Indiana. Les Pacers ont pu compter sur le match étonnant d'Aaron Nesmith (27 pts, son record en NBA) et au nouveau double-double de Tyrese Haliburton (17 pts, 12 asts).

- San Antonio s'est bien battu - parfois littéralement, comme Champagnie, expulsé en même temps que Lu Dort et Kenrich Williams... - et a tenu en joue OKC pendant une mi-temps. Dans un match très (trop) ouvert offensivement, le Thunder a rectifié le tir après le repos, derrière le record en NBA de Jalen Williams (41 pts) et les 31 pions de Shai Gilgeous-Alexander. Stephon Castle a encore été impressionnant avec 32 points, pour ce retour à la maison après un mois loin de leurs bases pour les Spurs.

- Petit match entre cancres à l'Ouest, avec la victoire des Pelicans sur le parquet du Jazz. NOLA, qui s'est appuyé sur Kelly Olynyk (26 pts), Zion Williamson (24 pts, 9 asts) et un run de 15-0 dans le 4e quart-temps, l'a emporté malgré les 28 points de Keyonte George.