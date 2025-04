Les résultats de la nuit en NBA

Jazz @ Hornets : 106-110

Kings @ Pacers : 109-111

Clippers @ Magic : 96-87

Heat @ Wizards : 120-94

Celtics @ Grizzlies : 117-103

Bulls @ Thunder : 117-145

Nets @ Mavs : 113-109

Rockets @ Lakers : 98-104

CQFR : Risacher explose les compteurs, baston à Minnesota

- Les Celtics ont conquis une 9e victoire de suite à Memphis, sans Jaylen Brown, mais avec un Al Horford tranchant en attaque (26 pts) et un Jayson Tatum en double-double. En l'emportant, Boston boucle le premier road trip en 6-0 de son histoire. A noter que cette partie s'est achevée avec deux arbitres, le troisième restant au vestiaire après une blessure.

- OKC n'a pas laissé le moindre espoir à Chicago et a corrigé les Bulls. Shai Gilgeous-Alexander n'a joué que 27 minutes mais a eu le temps de compiler 27 points et 12 passes. Isaiah Joe a cartonné en sortie de banc avec 31 points dont 8 paniers primés. Le Thunder a compté jusqu'à 43 points d'avance et a gâché le retour de Josh Giddey, qui a quand même été le meilleur joueur de Chicago cette nuit avec 15 points, 10 passes et 8 rebonds.

- Les Lakers et les Rockets avaient l'air amochés physiquement au moment de s'affronter cette nuit. Malgré un 19e match en 35 jours, les Lakers ont trouvé les ressources pour l'emporter avec un apport crucial de Gabe Vincent (20 pts) et Dorian Finney-Smith (20 pts) en sortie de banc. LeBron James (16 pts) a été clutch avec deux lancers marqués à 11 secondes de la fin, mais aussi un contre sur Alperen Sengun dans la foulée. Luka Doncic a ajouté 20 points.

BLOCKED BY JAMES! LeBron erased that shot. pic.twitter.com/dsIfHHkyGB — Italo Santana (@BulletClubIta) April 1, 2025

- Jamais une équipe NBA qui avait perdu 10 matches de suite n'avait réussi à enchainer avec une série d'au moins 5 victoires. C'est ce qu'a fait le Heat, victorieux des Wizards cette nuit. Tyler Herro et Bam Adebayo ont compilé 55 points pour se détacher progressivement des Wizards. Alex Sarr est passé à côté de son match en attaque avec un vilain 3/17.

- Dallas n'a pas profité de la venue de Brooklyn pour consolider sa place dans le top 10. Les Mavs ont été battus à la maison par les Nets, qui n'avaient plus gagné deux matches de suite depuis le break du All-Star Game. Keon Johnson (24 pts) a été le New Yorkais le plus saignant avec D'Angelo Russell (18 pts, 11 asts). Anthony Davis, qui n'avait pas rejoué à domicile depuis sa blessure lors de son premier match avec Dallas, s'est contenté de 12 points et 7 rebonds en 28 minutes.

- Sacramento menait de 16 points sur le parquet des Pacers à la moitié du 3e quart-temps. C'est le moment choisi par Indiana pour réussir une remontée orchestrée par Aaron Nesmith (17 de ses 24 pts après le repos), Obi Toppin (19 pts), Tyrese Haliburton (18 pts, 11 asts) et Jarace Walker (15 pts). Haliburton a a inscrit le panier à 3 points qui a permis aux Pacers de virer en tête à un peu plus d'une minute de la fin.

- A domicile, Orlando reste fragile et en difficulté. Les Clippers sont venus s'imposer en Floride avec 21 points de Kawhi Leonard et Norman Powell, ainsi qu'un gros double-double des familles pour Ivica Zubac (18 pts, 20 rbds) et 20 points pour James Harden. Le Magic a perdu 16 de ses 18 matches contre les équipes du top 9 de l'Ouest...

- Tidjane Salaün s'est montré à son avantage lors de la victoire des Hornets face au Jazz, avec 12 points à 3/3 à 3 points, 4 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. Moussa Diabaté n'a eu droit à qu'à 9 minutes, qu'il a utilisé pour inscrire 4 points et prendre 2 rebonds. Sans LaMelo Ball, dont la saison est terminée, Charlotte a tout de même réussi à mettre fin à sa série de 5 défaites consécutives.