Les résultats de la nuit en NBA

Clippers @ Cavs : 122-127

Blazers @ Knicks : 93-110

Hawks @ Bucks : 145-124

Pistons @ Wolves : 104-123

Hornets @ Pelicans : 94-98

Warriors @ Spurs : 148-106

Raptors @ Sixers : 127-109

Rockets @ Suns : 148-109

Zaccharie Risacher, la montée en puissance qui donne envie de vraiment y croire

- Le jour de gloire pour Zaccharie Risacher ! Le Français a signé sa meilleure performance offensive de la saison avec un carton (36 pts à 12/21, dont 5 paniers à 3 points) lors de la victoire des Hawks à Milwaukee. Dans ce même match, Dyson Daniels (22 pts, 5 stls) est devenu le meilleur intercepteur de l'histoire d'Atlanta sur une saison avec 213 steals, devant les 213 de Mookie Blaylock. Trae Young a ajouté un gros double-double avec 19 points et 19 passes.

Zaccharie Risacher n'est que le quatrième n°1 de Draft en NBA à réussir un match avec au moins 35 points et 5 paniers à 3 points, après LeBron James, Allen Iverson et Anthony Edwards.

A CAREER-HIGH 36 PTS FOR THE NO. 1 PICK 🙌🔥 Zaccharie Risacher took OVER in the @ATLHawks W tonight 💯 pic.twitter.com/riBNpzCYqh — NBA (@NBA) March 31, 2025

- Un autre Français, Rudy Gobert, a fait une belle moisson cette nuit, mais plutôt aux rebonds. Lors de la victoire des Wolves face à Detroit, le pivot tricolore a fini avec 19 points et 25 rebonds. Dans cette rencontre, une altercation a éclaté entre plusieurs joueurs et des coups sont partis dans la confusion. Les arbitres ont expulsé Naz Reid, Donte DiVincenzo, Ron Holland II, Isaiah Stewart (quelle surprise !) Marcus Sasser, mais aussi JB Bickerstaff le coach des Pistons et l' assistant Pablo Prigioni.

We have a FIGHT!! Hands are being thrown between Minnesota and Detroit! pic.twitter.com/B8vLDyjEuW — The Fast Break (@FastBreakVSN) March 31, 2025

- C'est ce que l'on appelle une soirée pourrie pour les Phoenix Suns. Non seulement ils ont été éparpillés façon puzzle contre Houston avec une défaite de près de 40 points, avec 148 points écaissés, mais en plus ils ont perdu Kevin Durant, possiblement jusqu'à la fin de la saison régulière au minimum. KD s'est fait une méchante entorse de la cheville en marchant sur le pied de Jabari Smith au milieu du 3e quart-temps et passera une IRM dans les prochaines heures. Durant avait reçu une faute technique un peu plus tôt pour une prise de bec avec - quelle surprise - Dillon Brooks. Le play-in est du coup en train de s'éloigner pour les Suns, qui ont une longueur et demie de retard sur la 10e place.

- Les Cavs ont atteint la barre des 60 victoires pour la troisième fois de leur histoire en NBA, grâce à leur succès à domicile contre les Clippers. Sans Kawhi Leonard, Los Angeles a plutôt bien résisté et il a fallu des prestations solides de Jarrett Allen (25 pts), Donovan Mitchell (24 pts) et Evan Mobley (22 pts). pour ne citer qu'eux. Nicolas Batum a joué 16 minutes en sortie de banc, sans grande influence sur la partie. Les Clippers sont revenus à trois points dans le money time, sans parvenir à renverser la situation.

- Malgré les 33 points de Deni Avdija et un avantage à la pause, Portland n'a pas tenu la distance contre les Knicks. La deuxième mi-temps a été nettement à l'avantage de New York, notamment grâce au tandem OG Anunoby - Mikal Bridges (28 pts chacun).

- Les Pelicans l'ont emporté sur le fil face à Charlotte, grâce notamment à José Alvarado, dont le panier à 30 secondes de la fin a permis à son équipe de virer en tête. Tidjane Salaün a joué 29 minutes pour 4 points, 7 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Moussa Diabaté a passé 17 minutes sur le parquet pour 6 points et 7 rebonds.

- Guerschon Yabusele était au repos et n'a pas participé à la 8e défaite de suite des Sixers, à domicile contre Toronto.

- Les Warriors ont passé 148 points aux Spurs, leur meilleur total de la saison, lors d'une promenade de santé au cours de laquelle les cadres ont pu être économisés. Brandin Podziemski finit meilleur marqueur du match avec 27 points.