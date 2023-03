Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Wizards : 111-130

Cavs @ Hawks : 118-120

Heat @ Raptors : 92-106

Magic @ Grizzlies : 108-113

Hornets @ Thunder : 137-134

Pelicans @ Warriors : 109-120

Le classement

- Avec ou sans Ja Morant, les Grizzlies vont très bien, merci pour eux. Cette nuit, contre Orlando c'était sans leur turbulent meneur All-Star, laissé au repos, mais ça n'a pas empêché Memphis de remporter une 7e victoire de suite. Il a quand même fallu résister à une remontée tardive du Magic, ce que les hommes de Taylor Jenkins ont fait grâce à leur sang froid - et à celui de Desmond Bane (31 pts) notamment - sur la ligne.

Xavier Tillman (20 points, record en NBA), Luke Kennard (16 pts) et Jaren Jackson Jr (16 pts, 10 rbds, 3 blks) ont suffisamment contribué pour consolider la deuxième place des Grizzlies à l'Ouest.

- On trouvait que les Celtics allaient bien mieux ces derniers temps et... patatras : une défaite inquiétante contre Washington, un adversaire qui avait quasiment renoncé à accrocher le play-in et qui restait sur 8 défaites en 10 matches. Boston a pris 130 points dans les dents sans parvenir à réagir réellement face à Kristaps Porzingis (32 pts, 13 rbds) et Deni Avdija (25 pts, 10 rbds, 5 pds, juste après avoir reçu des louanges dans la Late Session, c'est pas beau ça ?), pourtant orphelins de Bradley Beal et Kyle Kuzma.

Difficile de ne pas se demander si l'actualité autour de Jaylen Brown n'a pas fait un peu dérailler le train...

Les Wizards, de leur côté, ont deux victoires et un tie-breaker de retard sur le 10e, Chicago, et il faudra quand même un scénario très favorable pour que l'espoir renaisse réellement.

- Les Warriors se sont réveillés au bon moment contre les Pelicans. Menés de 16 points à la mi-temps et totalement léthargiques contre l'une des équipes en forme de l'Ouest, les hommes de Steve Kerr ont renversé la situation en deuxième mi-temps. Ils peuvent remercier Draymond Green d'avoir insufflé son énergie à tout le monde en hurlant, poussant, provoquant et plongeant autant que possible. Stephen Curry a surfé sur cette dynamique en inscrivant 39 points, 9 rebonds et 8 passes, aidé par Jordan Poole (21 pts), dont les deux paniers de suite ont permis à Golden State de prendre les devants dans l'ultime période.

Au passage, Klay Thompson (17 pts) s'est offert son record personnel de paniers à 3 points sur une saison. Il en est à 278 et est en tête du classement général cette saison.

Grâce à ce succès, les Warriors conservent la 6e place à l'Ouest malgré la pression des Wolves. Par ricochet, les Kings ne peuvent toujours pas officiellement célébrer leur retour en playoffs...

- Les Hawks continuent d'être irréguliers, illisibles et sans doute condamnés à finir 8e ou 9e dans une lutte à distance avec Toronto. Atlanta a montré son bon visage cette nuit, en décrochant une précieuse victoire à domicile contre Cleveland. Malgré les 44 points de Donovan Mitchell, les joueurs de Quin Snyder ont tenu le choc et on a vu, une fois n'est pas coutume, une alchimie intéressante entre Trae Young (16 pts, 10 pds) et Dejounte Murray (29 pts). Sans que les deux hommes aient besoin de cartonner statistiquement, ils se sont montrés efficaces ensemble, avec le concours d'Onyeka Okongwu, qui s'est offert son record de points cette saison. Mettre 130 points à l'une des meilleures défenses de la ligue ne peut pas être anodin.

- Dans cette lutte pour la 8e-9e place, Toronto a assuré l'essentiel à la maison contre le Heat. Miami a encore gâché une occasion de reprendre la 6e place à Brooklyn, en étant incapable de limiter l'impact de Pascal Siakam (26 pts), Scottie Barnes (22 pts, 12 pds, record personnel) ou de se montrer tranchant offensivement en l'absence de Jimmy Butler.

- On pensait OKC capable de survivre à domicile contre Charlotte sans Shai Gilgeous-Alexander. Grosse erreur. Les Hornets adorent embêter tout le monde en cette fin de saison et ils l'ont encore prouvé face au Thunder. Menés de 11 points à la pause, les joueurs de Steve Clifford ont renversé la situation avec une 2e mi-temps solide pour renverser leurs hôtes.

PJ Washington était en feu et a inscrit 22 de ses 43 points (record personnel en NBA) dans le seul 4e quart-temps. Deux choses à noter :

Présent dans la rotation lors des deux victoires face à Dallas, Théo Maledon était titulaire cette nuit pour Charlotte et est en train de devenir le porte-bonheur des Hornets. Le meneur français a réalisé un superbe match avec 19 points, 9 passes, 4 rebonds et 4 contres contre l'équipe qui ne l'avait pas conservé la saison dernière ! On espère que ses performances de fin de saison vont l'aider à se fixer dans une rotation.

était titulaire cette nuit pour Charlotte et est en train de devenir le porte-bonheur des Hornets. Le meneur français a réalisé un superbe match avec 19 points, 9 passes, 4 rebonds et 4 contres contre l'équipe qui ne l'avait pas conservé la saison dernière ! On espère que ses performances de fin de saison vont l'aider à se fixer dans une rotation. Trois joueurs du Thunder ont battu leur record de points en NBA. Isaiah Joe (33 pts), Josh Giddey (31 pts) et Jalen Williams (31 pts). Giddey et Williams ont tous les deux manqué un lancer important dans le money time et ce dernier a même eu l'occasion d'envoyer le match en prolongation à 3 points au buzzer.

