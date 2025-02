Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Rockets : 105-98

Kings @ Pelicans : 133-140, après prolongation

Heat @ Mavs : 113-118

Thunder @ Wolves : 101-116

Clippers @ Jazz : 120-116, après prolongation

- Les Warriors ont repris leur marche en avant en s'imposant (105-98) à Houston. Golden State s'est fait un peu peur en dilapidant presque entièrement ses 24 points d'avance, mais a fini par l'emporter avec 27 points de Stephen Curry et 19 de Jimmy Butler. Les Rockets sont revenus dans le match après le choix fort d'Ime Udoka de laisser trois de ses starters (Jalen Green, Alperen Sengun et Dillon Brooks) cloués sur le banc en deuxième mi-temps. Curry, sur un panier à 3 points, et Jimmy Butler, sur un dunk, ont été décisifs en fin de match pour permettre à leur équipe de reprendre un peu d'air.

- Pas de Zion Williamson, mais la victoire pour les Pelicans ! Après 10 défaites de suite, New Orleans a retrouvé le goût du succès en allant gagner à Sacramento (140-133) après prolongation. Le grand bonhomme de ce match se nomme CJ McCollum, qui a inscrit 37 de ses 43 points après le repos, et 11 pions durant l'overtime. Les gros double-doubles de Zach LaVine (32 pts, 10 asts) et Domantas Sabonis (22 pts, 28 rbds) n'ont pas suffi pour les Kings, qui voient les Warriors revenir à égalité à la 9e place de l'Ouest.

- L'autre prolongation de la nuit s'est jouée à Salt Lake City, où les Clippers ont renversé une situation compromise sur le parquet du Jazz (120-116). Menés de 20 points, les Californiens ont patiemment repris le contrôle du match dans le sillage de Norman Powell (41 pts) et James Harden (32 pts). Ben Simmons a fait ses débuts sous le maillot de Los Angeles et a été intéressant avec 12 points, 7 rebonds, 6 passes et 3 interceptions en 27 minutes. Nicolas Batum a joué 30 minutes pour 6 points, 5 rebonds et 1 contre.

- Dallas continue d'accumuler les galères, mais fait preuve d'une admirable résilience. Privés de Kyrie Irving et Klay Thompson, en plus des traditionnels àabsents de plus longue date, les Mavs sont allés l'emporter (118-113) à Miami, avec une escouade diminuée et undersized. S'il manquait Bam Adebayo notamment côté Heat, les 40 points de Tyler Herro auraient pu suffire. C'était sans compter Dante Exum (27 pts), Max Christie (19 pts), Spencer Dinwiddie (18 pts) ou encore Kessler Edwards (15 pts, 9 rbds).

- Les Wolves, terriblement irréguliers ces derniers temps, se sont offert le scalp du leader de l'Ouest. Minnesota a fait tomber OKC, qui restait sur 7 victoires de suite, malgré l'absence de Rudy Gobert notamment. Naz Reid (27 pts, 13 rbds, 7 asts) a joliment pris le relais, aidé d'Anthony Edwards (23 ts) et Jaden McDaniels (21 pts). Les hommes de Chris Finch ont réussi à freiner Shai Gilgeous-Alexander, limité à 24 points après avoir shooté à 2/13 en première mi-temps.

Anthony Edwards s'est payé le dunk de la nuit, sur la truffe de Chet Holmgren.