Dallas contredit les Lakers sur le fiasco médical autour d’Austin Reaves

IRM ratée ou malentendu ? Après les accusations de JJ Redick sur la blessure d’Austin Reaves, Dallas sort du silence… et contredit le staff des Lakers.

La tension ne retombe pas du côté des Los Angeles Lakers. Après la lourde défaite face au Oklahoma City Thunder, une autre polémique agite la franchise : un désaccord frontal avec les Dallas Mavericks concernant le diagnostic de Austin Reaves.

Au cœur du sujet : une IRM réalisée par le staff médical des Mavericks… que JJ Redick a publiquement remise en cause.

Dallas répond sèchement

Dans un communiqué transmis à ESPN, Dallas a fermement rejeté toute erreur.

« Notre équipe médicale a suivi les protocoles standards d’imagerie en fonction des informations fournies au moment des faits. Il n’y a eu aucune erreur dans le scan réalisé. »

Une réponse claire, qui contredit directement les propos de Redick tenus quelques jours plus tôt.

Vive tension entre JJ Redick et Jarred Vanderbilt en plein match

Redick accuse… puis nuance

Samedi, après l'entraînement à Dallas, le coach des Lakers n’avait pas hésité à pointer du doigt l’organisation texane.

« Je ne sais pas comment est organisée la chaîne de commandement pour l’imagerie à Dallas, mais ils n’ont pas scanné la bonne zone. Donc l’erreur ne vient pas de nous. On avait été très clairs sur ce qui devait être examiné, mais ils n’ont pas regardé au bon endroit. »

Une déclaration qui laissait entendre un dysfonctionnement sérieux. Mais avant le match contre le Thunder hier soir, Redick a légèrement adouci son discours.

« Au final, on a obtenu les images dont on avait besoin. Et évidemment, on est reconnaissants, parce que ça arrive toute la saison que l’équipe à domicile nous rende service, comme on le ferait pour elle. Et on va passer à autre chose. »

Un rétropédalage partiel, sans pour autant retirer totalement ses accusations initiales.

Une blessure qui tombe mal

Reaves s’est blessé lors de la lourde défaite 139-96 face à Oklahoma City le week-end dernier, avant de terminer la rencontre avec 15 points. Le diagnostic final est tombé après un second examen réalisé à Dallas, juste avant la rencontre face aux Mavs : une élongation de grade 2 à l’oblique gauche.

Résultat, l’arrière devrait manquer entre quatre et six semaines et ne rejouera pas en saison régulière. Un coup dur pour des Lakers actuellement quatrièmes à l’Ouest, en pleine lutte pour le placement avant les playoffs.