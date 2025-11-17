L'ancien GM des Warriors ne remplacera pas Nico Harrison aux Mavericks. Dallas explore d’autres pistes, dont Dennis Lindsey, pour son futur GM.

Les Dallas Mavericks ont à peine lancé leur recherche de nouveau général manager que l’un des noms les plus prestigieux du marché est déjà… hors-jeu. Bob Myers, architecte des Warriors à quatre titres NBA, ne pourra pas rejoindre la franchise texane malgré les nombreuses spéculations apparues depuis le licenciement de Nico Harrison.

Selon les informations de Marc Stein, Myers « n’est pas un candidat pour le poste » créé par le départ d’Harrison. Il n’est même pas disponible pour intervenir comme consultant, lui qui a quitté récemment ESPN pour devenir président des opérations sportives de Harris Blitzer Sports & Entertainment, la structure propriétaire notamment des Philadelphia 76ers, des Washington Commanders et des New Jersey Devils.

Un lien fort avec Rick Welts, mais rien de plus

La rumeur avait pourtant des allures crédibles. Stein rappelle que Myers est proche du nouveau CEO des Mavericks, Rick Welts, avec qui il a travaillé durant des années à Golden State. Cette relation permettra au dirigeant star d’être consulté de manière informelle sur la suite du processus, mais pas d’intégrer l’organisation.

Myers, 50 ans, reste l’un des exécutifs les plus respectés de sa génération. Deux fois élu Executive of the Year (2015, 2017), il a passé douze saisons aux Warriors, dont il a façonné le roster champion avant de quitter la franchise en 2023.

Dennis Lindsey, le seul candidat identifié

En l’état, un seul candidat externe semble réellement sur les radars des Mavs : Dennis Lindsey, dirigeant des Detroit Pistons et ancien conseiller de Nico Harrison. D’après Stein, Lindsey serait intéressé par le poste. En attendant, Michael Finley et Matt Riccardi assurent l’intérim.

Le prochain GM aura une mission aussi lourde que floue : replacer Dallas sur la bonne voie après le départ de Luka Doncic, construire autour du rookie Cooper Flagg… ou préparer un nouveau virage avec d’éventuels mouvements concernant Anthony Davis et Kyrie Irving.

