Comment les Nuggets ont calmé un Damian Lillard chaud bouillant

Damian Lillard se dirigeait tout droit vers une soirée record. Avec 32 points et 8 paniers à trois-points avant la pause, le meneur des Portland Trail Blazers semblait parti pour faire exploser les compteurs. Et peut-être éventuellement mener la révolte de son équipe, menée de 13 points par les Denver Nuggets après deux quarts temps.

Même avec cet avantage, les joueurs de Mike Malone savaient qu’ils ne pouvaient pas laisser la superstar les allumer de la sorte continuellement. Parce que ça finirait par réveiller ses coéquipiers, jusqu’alors plutôt discrets. Il fallait un plan.

La franchise du Colorado tient à envoyer plusieurs défenseurs différents sur Lillard. Un coup Facundo Campazzo, basketteur expérimenté – même pour un rookie NBA – et capable de faire péter les plombs à son vis-à-vis. Un coup Austin Rivers, un peu plus grand et plus athlétique que l’Argentin. Mais c’est encore un autre homme qui s’est proposé pour cette mission délicate : Aaron Gordon.

« Je le prends », assurait l’ailier polyvalent à ses coaches à la mi-temps. « On s’est dit pourquoi pas, envoyons AG sur lui. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous l’avons fait venir ici : sa capacité à défendre sur plusieurs profils différents. Il voulait le faire. Il était prêt. C’est ça le plus beau, c’est qu’il voulait y aller », confiait Malone.

Et ça a plutôt bien marché. Damian Lillard s’est calmé en deuxième période. Il a fini avec 42 points mais l’écart s’est creusé et les Nuggets ont égalisé à 1-1 en battant les Blazers. Une bonne piste pour la suite de la série.

