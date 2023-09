Damian Lillard, le plan des Blazers se confirme…

Le 1er juillet dernier, Damian Lillard a officiellement demandé son trade des Portland Trail Blazers. Depuis, il y a eu de très nombreuses rumeurs avec le Miami Heat. Mais les discussions entre les deux franchises n'ont pas vraiment avancé.

En effet, les Blazers n'ont pas été séduits par le package des Floridiens. Et sur les dernières semaines, c'est le calme plat ! Au point où certains observateurs ont publiquement émis des doutes sur les réelles intentions des dirigeants de Portland. Ont-ils vraiment l'envie de trader le meneur de jeu ?

A l'approche du training camp, ce dossier pourrait à nouveau s'animer. Mais selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Blazers ont un plan bien précis en tête.

"Il y a une deadline qui compte, le début du training camp. Je pense que les Blazers vont parler avec des équipes avant et pendant. Mais je crois aussi que l'organisation se montre totalement prête, et Damian Lillard se prépare aussi à ce scénario, à la possibilité de débuter le training camp avec lui.

Et ensuite, attendre les 20 ou les 25 premiers matches de la saison. Juste pour voir comment les équipes évoluent. Des équipes, qui ne sont pas intéressées actuellement, peuvent le devenir et certaines, déjà sur le dossier, peuvent proposer plus.

Cela sera plus simple pour construire un deal à trois équipes, ce qui sera probablement nécessaire pour Lillard", a jugé Wojnarowski.

Au passage, les Blazers peuvent également avoir l'opportunité de tester le niveau de leur effectif avec Damian Lillard. Dans l'hypothèse d'un bon début de saison, le cadre de 33 ans pourrait avoir l'envie de rester...

Damian Lillard, des intérêts très limités sur le marché ?