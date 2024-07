Darius Garland : au revoir Cleveland ou on remet ça ?

Après la prolongation de Donovan Mitchell à Cleveland, on a immédiatement pensé à Darius Garland. Il se murmurait que le meneur All-Star n'était pas franchement ravi à l'idée de collaborer une saison de plus avec "Spida" au sein du backcourt des Cavs et qu'il pourrait même aller jusqu'à demander son trade. Maintenant que Mitchell est verrouillé pour trois ans, et même avec l'arrivée d'un nouveau coach en la personne de Kenny Atkinson, il est logique d'imaginer quelques remaniements au sein de l'effectif pour tenter de faire au moins aussi bien que la saison dernière en playoffs.

Mitchell n'ira nulle part, Evan Mobley est le plus gros asset et l'avenir de la franchise et Jarrett Allen était un temps dans des discussions pour un départ mais retrouve le coach qui lui a permis d'éclore à Brooklyn. Quid, désormais, de Darius Garland ? S'il doit y avoir petit lifting, ça ne peut passer que par lui et la contrepartie que pourrait récupérer le GM Koby Altman.

Donovan Mitchell prolonge avec les Cavaliers

Brian Windhorst d'ESPN pense que Garland ne demandera pas lui-même son trade, conscient que le marché n'est pas particulièrement florissant pour un joueur à son poste et avec son profil. Il suffit de voir ce qu'ont récupérer les Hawks pour Dejounte Murray. Le plus probable est donc que Cleveland reparte avec le même noyau et l'espoir qu'Atkinson active des leviers que Bickerstaff avait omis. L'autre possibilité, à ne pas négliger, c'est que les Cavs peuvent se dire que même s'il ne leur demande pas de partir, Darius Garland peut être tradé dans un souci d'équilibre et pour récupérer un ou plusieurs éléments intéressants.

En 2022, Darius Garland avait signé pour 5 ans et 132 millions de dollars. Il lui reste donc 3 ans, ce qui peut intéresser du monde, que ce soit une franchise en phase de reconstruction et en quête d'un meneur dont le prime approche (Brooklyn ?), ou une équipe à laquelle il ne manque qu'une pièce pour être une vraie menace dans sa Conférence.

Fraîchement arrivé, Kenny Atkinson a offert une réponse simple aux journalistes qui se demandaient s'il serait capable de faire fonctionner ensemble Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley et Jarrett Allen : "C'est ce pourquoi on va me payer".

Gageons, dans un premier temps, que la base restera la même et que Kenny Atkinson table aussi sur le fait que Garland ne sera pas aussi sujet aux blessures que la saison dernière. Lorsqu'il était en mesure de tenir sa place les saisons précédentes, il avait toujours été bon, et même All-Star sous son meilleur visage. C'est ce qui fait que l'on se demande si Cleveland prendra vraiment le risque d'un trade bancal, avant même d'avoir tenté de remettre le couvert.