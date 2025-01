Darius Garland, un retour discret à un niveau All-Star

"Je tente d'être aussi humble que possible. Mais... oui, je devais être All-Star. Oui. On devrait être 4 dans cette équipe." Après la victoire marquante des Cleveland Cavaliers face à l'Oklahoma City Thunder (129-122) jeudi, Darius Garland a réalisé cette sortie remarquée.

Et il semble difficile de le contredire. Avec un bilan de 33 victoires pour 4 défaites, la franchise de l'Ohio représente la meilleure équipe de la NBA. Au sein de la Conférence Est, la domination des Cavs, sur ce début de saison régulière, est écrasante.

Il faut se rendre compte que les Boston Celtics, les champions NBA en titre et 2èmes, ont 6 victoires de retard sur eux. Les New York Knicks sont également à moins de 10 succès (8,5). Ensuite, il y a un véritable gouffre avec les autres équipes de l'Est...

Face à cette situation, la Ligue risque effectivement de récompenser Cleveland. Notamment pour le All-Star Game. Avec combien de représentants ? Deux semble faible. Trois paraît être le choix de la sécurité. Mais quatre, ça ne serait effectivement pas volé.

On pense à Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen... et bien évidemment Garland.

Une déclaration forte... cette fois-ci sur le parquet

Car après les mots, le meneur des Cavs a fait parler son talent. En back-to-back face aux Toronto Raptors (132-126) la nuit dernière, l'ancien de Vanderbilt a tout simplement porté son équipe. En l'absence de Mitchell, il a pris ses responsabilités avec son record de la saison : 40 points.

Avec une belle efficacité (14/22) et surtout une capacité intéressante à varier pour servir ses coéquipiers (9 passes décisives). Alors que Cleveland a traversé des moments difficiles sur cette partie, notamment sur le plan collectif, il a su élever son niveau de jeu pour faire la différence. Il a d'ailleurs le meilleur différentiel de son équipe : +18.

"Il nous a porté. C'est le premier match, sur l'ensemble de la saison, où j'ai l'impression qu'un gars a porté l'équipe. Nous n'étions pas bons, mais il a pris, à lui-seul, le match à son compte. Je vais commencer à faire sa campagne. S'il n'est pas All-Star, je ne sais pas à quoi un All-Star ressemble. Daris nous a sauvé ce soir", a résumé son coach Kenny Atkinson pour Cleveland.com.

Le plus intéressant ? Ce coup de chaud n'est pas vraiment isolé. Car si cette performance incarne son record de la saison, Garland a connu une véritable montée en puissance tout au long de cet exercice 2024-2025.

Inscrit dans le jeu collectif des Cavs, il enchaîne, avec régularité, les bonnes copies. Dans l'excellente série de son équipe (12 victoires consécutives), il a d'ailleurs joué un rôle clé avec un apport constant et précieux.

« Les Cavs sont la meilleure équipe de la Ligue »

Darius Garland, un All-Star en puissance

Dans les chiffres, Darius Garland se montre aussi à un niveau All-Star. Présent au match des étoiles en 2022, il tournait à l'époque à 21,7 points (à 45% aux tirs dont 39,5% à trois points), 8,6 passes décisives (pour 3,6 ballons perdus) et 3,3 rebonds en 35 minutes de moyenne.

Actuellement, en 30 minutes, il compile 20,4 points (à 49,4% aux tirs dont 42,9% à trois points), 6,7 passes décisives (pour 2,3 ballons perdus) et 2,6 rebonds. Une très légère baisse sur un temps de jeu un peu plus faible, mais une efficacité bien meilleure. Dans une équipe qui gagne, qui gagne même beaucoup.

Et après sa saison 2023-2024 perturbée par sa blessure à la mâchoire, il semble enfin redevenir lui-même.

"J'essaie de retrouver mon niveau All-Star. Je tente de montrer que je suis l'un des meilleurs meneurs de cette ligue", a partagé Garland.

A ce rythme-là, il n'y aura bientôt plus aucun doute au sujet de son statut d'All-Star. Car en marquant les esprits à l'approche du All-Star Game, Darius Garland a de grandes chances d'être présent pour cet événement. Peut-être au détriment de l'un de ses coéquipiers d'ailleurs.

Mais pour représenter Cleveland, il s'impose, petit à petit, comme une évidence. A lui ensuite de maintenir ce niveau pour se frotter ensuite au défi des Playoffs. C'est à ce stade de la saison où les étoiles brillent vraiment.

8 joueurs qui mériteraient d’être All-Star pour la première fois