Darius Garland, ses vérités sur un trade inévitable

Envoyé par les Cleveland Cavaliers aux Los Angeles Clippers, Darius Garland s'attendait à quitter la franchise de l'Ohio.

Lors de la deadline des trades, les Cleveland Cavaliers ont décidé d'arrêter les frais avec Darius Garland. Trop souvent blessé, le meneur a pris la direction des Los Angeles Clippers en échange de James Harden.

De nombreux observateurs n'ont pas compris le choix de la franchise de l'Ohio de miser sur le vétéran de 36 ans. Cependant, le départ de Garland n'a pas représenté une surprise. Au cœur des rumeurs depuis de nombreux mois, le talent de 26 ans semblait condamné à partir.

Et de son côté, le natif de Gary avait également cette impression.

"Ma blessure à l'orteil a très clairement eu un impact. Ils ne savaient pas si j'allais être en bonne santé pour cette saison, ce qui sera le cas. Mais je pense qu'ils estimaient que James avait quelque chose que je n'avais pas. Il a de l'expérience en Playoffs et affiche, encore aujourd'hui, des statistiques dignes d'un All-Star.

Un trade allait arriver de toute façon, soit à la deadline, soit cet été. Ils veulent gagner dès maintenant. Ils ont aussi une équipe qui a cette ambition. Et je suppose que je ne faisais pas vraiment partie du plan", a jugé Darius Garland pour Andscape.

Pour les deux parties, la séparation semblait effectivement inéluctable. Avec des objectifs sur le court terme, les Cavs voulaient un extérieur plus fiable. Et de son côté, Darius Garland avait besoin de responsabilités plus importantes.

Darius Garland, le Kyrie Irving des Clippers ?