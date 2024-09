De l’eau dans le gaz entre Michael Malone et les Nuggets ?

Les Denver Nuggets ont bien l'intention d'être compétitifs cette saison et de tenter de reconquérir le trône qu'ils ont abandonné aux Boston Celtics. Les champions 2023 ont essayé de se renforcer, avec notamment l'arrivée de Russell Westbrook, et peuvent s'appuyer sur un noyau de joueurs qui se connaissent bien, autour de la superstar qu'est Nikola Jokic. Du côté des joueurs, aucun souci à l'horizon. En ce qui concerne le coaching staff, c'est autre chose.

Michael Malone, qui est en poste depuis 2015 et a remporté le titre il y a deux saisons, n'entretiendrait plus les meilleures relations du monde avec son front office. D'après Zach Lowe d'ESPN, il se dit que les rapports entre le coach de Denver et sa direction sont pour le moins tendus. On ne connaît pas la raison exacte des tensions, ou même l'intensité de celles-ci, mais c'est à surveiller à moins de deux moins de la reprise.

On connaît le caractère entier de Michael Malone et ses ambitions très élevées - il avait parlé de vouloir créer une dynastie après le titre de 2023 - et il n'est pas impossible que des frustrations soient nées de la décevante saison dernière, achevée en demi-finale de Conférence face à Minnesota.

