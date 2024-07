DeMar DeRozan dans le radar des Kings et du Heat

Le marché est difficile pour DeMar DeRozan. L’arrière All-Star est libre de s’engager avec l’équipe de son choix mais celles qui l’intéresse – Miami Heat, Los Angeles Lakers ou Clippers – ne sont pas forcément en mesure de le signer. La franchise floridienne a par exemple sa préférence mais elle devra mettre en place l’échange d’un joueur pour passer sous le premier « apron » avant de pouvoir négocier un contrat et même un sign&trade avec le joueur puis les Chicago Bulls. Ça complique particulièrement la donne.

Il est plus facile de l’imaginer finir aux Sacramento Kings, une autre équipe sur le dossier. Ces derniers aimeraient notamment se séparer de Kevin Huerter et Harrison Barnes tout en ayant l’ambition de faire venir un troisième All-Star au sein de leur effectif. Brandon Ingram est aussi envisagé par la franchise californienne.

DeMar DeRozan est une star qui a déjà prouvé sa valeur. Il tournait encore à plus de 24 points et 5 passes par match la saison dernière. En revanche, son profil, à savoir un joueur qui a besoin du ballon, qui défend peu et qui ne tire pas à trois-points, peut rendre son intégration difficile au côté d’autres individualités plus fortes.

3 destinations pour DeMar DeRozan