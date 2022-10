Les Nuggets prennent leurs précautions avec Jamal Murray

Cette nuit, Jamal Murray n’a pas pris part à la victoire des Nuggets face aux Warriors (128-123). La franchise préfère pour le moment ménager son meneur, de retour d’une déchirure des ligaments croisés. Michael Malone, son coach, ne compte pas le faire jouer les back-to-backs à un stade aussi précoce.

Aujourd’hui, le "load management" est devenu une pratique très commune en NBA ces dernières années. Aucune surprise, donc, à ce que Denver choisisse de reposer Murray pour le deuxième match de l’année. À plus forte raison avec un calendrier si condensé que celui de Nikola Jokic et ses coéquipiers, qui ouvre la saison avec trois rencontres en quatre jours.

Face au Jazz, pour sa première apparition sur le terrain depuis un an et demi, le Canadien est resté en jeu pendant 26 minutes. Résultat : 12 points, 2 rebonds et 1 passe après une très longue absence.

"Nous nous sommes posés et nous avons discuté de la manière dont il se sentait après le match face à Utah. Il a dit qu’il se sentait bien. Il s’agit d’écouter son corps et de savoir où il en est. […] Nous ne voulons pas qu’il joue les deux soirs d’un back-to-backs pour le moment", expliquait Malone avant le coup d’envoi.

Ces précautions sont seulement temporaires, d’après l’entraîneur des Nuggets. D’autres équipes ­auraient probablement maintenu le protocole jusqu’à la fin de la saison — à l’image des Warriors l’année dernière avec Klay Thompson. Mais Denver espère que les minutes et les responsabilités de Jamal Murray augmenteront au fil des matches.

"Cela demandera de la patience de la part de tout le monde. J’ai parlé à Jamal à ce sujet. Il y aura des nuits difficiles pour lui, mais c’est notre gars. Je surveille ses arrières", a continué le coach.

Alors qu’il sort d’une grande épreuve pour son corps, le meneur doit encore retrouver ses marques sur le terrain. S’il devrait jouer samedi, face au Thunder, il ne faut pas s’attendre à le revoir à son meilleur niveau de sitôt.

"Je sais que tout le monde pense ‘ils sont de retour et Jamal est redevenu ce qu’il était dans la bulle il y a quelques années’, mais revenir physiquement de ces blessures est difficile", a conclu Michael Malone.

