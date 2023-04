Derrick White, l’étincelle qui embrase les Celtics !

Il a y clairement plusieurs classes d'écart entre les Boston Celtics et les Atlanta Hawks. Après deux matches, la franchise du Massachussetts a tranquillement pris les commandes de cette série au premier tour des Playoffs. Grâce à Jayson Tatum, Jaylen Brown... et Derrick White !

Tout au long de la saison régulière, l'arrière de 28 ans a rendu des copies correctes, mais sans crever l'écran. Fondu dans le collectif, il a fait son boulot, notamment sur le plan défensif, sans franchement dépasser ses responsabilités.

Mais pour le début de ces Playoffs, l'ex-joueur des San Antonio Spurs a décidé de se faire violence. Et les Hawks en font clairement les frais...

Derrick White, le facteur X de Boston

Dès le Game 1, le natif de Parker a été l'un des grands artisans de la victoire des siens. 24 points à 7/13 aux tirs, 7 passes décisives, 5 rebonds, 2 contres. Une copie complète. Un simple feu de paille ? Pas du tout. Lors du Game 2, les Celtics ont encore surclassé les Hawks (119-106) la nuit dernière.

Et White a remis ça. 26 points à 11/16 aux tirs, 7 rebonds, 2 passes décisives, 3 contres, 1 interception. Omniprésent des deux côtés du parquet, il a fait vivre un enfer à ses adversaires. Notamment un certain Trae Young.

Toujours actif, l'arrière a sérieusement gêné le leader d'Atlanta, limité à 9/22 aux tirs. Et surtout, il se montre tranchant offensivement pour profiter des espaces laissés par la défense adverse.

"Nous sommes une équipe beaucoup plus dynamique lorsque D-White s'affirme et se montre agressif et non passif. Nous en avons parlé. Il est trop passif et cherche trop les gars. Il est trop bon. Mais ces derniers matches, il a été agressif, a fait les bonnes actions, a attaqué le cercle. Il n’est nécessaire d’être dans l’attente. Cela fait de nous une meilleure équipe. Je suis heureux pour lui. Il a joué à fond ces deux derniers matches. Il est évident que c'est en grande partie grâce à lui que nous avons gagné ces deux matches. Nous avons besoin qu'il continue à jouer à ce niveau, et il peut le faire", a assuré Jayson Tatum en conférence de presse.

Et effectivement, la vie des Celtics est plus simple avec un Derrick White aussi agressif. Car même sans être en grande réussite à longue distance (2/5), il représente une vraie menace sur ses pénétrations.

Grâce à lui, le jeu offensif de Boston paraît moins prévisible autour du duo Tatum-Brown. D'ailleurs, grâce à lui, les deux stars n'ont pas besoin de forcer le jeu (12/22 pour Tatum, 7/14 pour Brown).

Podcast #87 : Les grands enseignements du début des playoffs

Un "MVP" presque gêné

Eblouissant sur ce début de série, White a d'ailleurs reçu les félicitations du TD Garden. A la fin de ce Game 2, des chants "MVP" sont tombés des tribunes pour lui. Et face aux Hawks, il est clairement jusqu'à maintenant le grand bonhomme de ce premier tour.

Même si son différentiel (+15 au cumulé) n'est pas le plus élevé de son équipe, son impact, des deux côtés du parquet, fait la différence. Il s'impose comme le "facteur X" qui accentue, encore un peu plus, l'écart entre les deux formations.

Mais de son côté, White refuse de prendre la lumière.

"Les chants MVP ? J'étais heureux d'entendre cela pour lui. Nous en avons parlé après le match. Il m'a dit : 'C'est donc ce qu’on ressent'. J'ai répondu : ‘Oui, je suppose’", s'est amusé Tatum. "C'est pour JT (Jayson Tatum) ça. Ce n'est pas moi. Tatum et Brown reçoivent beaucoup d'attention. Cela ouvre le terrain pour moi. Quand l'occasion se présente, je n'ai qu'à attaquer et faire ce que je sais faire. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous étions à la maison. Maintenant, nous avons le vrai défi des Playoffs, qui est de gagner à l’extérieur", a rapidement confié Derrick White.

En confiance, Derrick White pourrait encore fait mal aux Hawks sur la suite de cet affrontement. Est-ce qu'il pourra conserver un tel apport sur l'ensemble des Playoffs ? Cela semble peu probable de maintenir une telle efficacité.

Par contre, il doit profiter à fond de son avantage sur ce premier tour. Et sur la suite de la campagne des Celtics, on sait très bien qu'il restera un élément précieux. Capable de peser sur les débats des deux côtés du parquet et de faire basculer un match.

MJ est leur GOAT, Trae Young est surcoté : les joueurs NBA s’expriment