La célébration du premier titre des Knicks depuis 1973 a parfois pris une tournure plus agressive. Une photo devenue virale montre notamment des supporters new-yorkais en train de brûler un maillot de Victor Wembanyama.

Les New York Knicks ont mis fin à plus de cinquante ans d'attente en décrochant le titre NBA 2026 après leur victoire 94-90 face aux San Antonio Spurs dans le Game 5 des Finales.

Mais au milieu des scènes de joie qui ont envahi les rues de New York, une autre image a particulièrement retenu l'attention sur les réseaux sociaux.

Un maillot de Wembanyama en flammes

Partagée par Legion Hoops sur X, une photo montre plusieurs supporters des Knicks semblant brûler un maillot de Victor Wembanyama au cours des célébrations.

Le cliché, rapidement devenu viral, était accompagné de la légende : « Knicks fans are ruthless » (« Les fans des Knicks sont impitoyables »).

Knicks fans are ruthless 😂😂😂😂 pic.twitter.com/leLMbMxhX3 — Legion Hoops (@LegionHoops) June 14, 2026

Cette scène intervient quelques heures seulement après la fin de la série remportée 4-1 par New York et alors que Wembanyama venait de vivre l'une des plus grandes déceptions de sa jeune carrière.

Une défaite difficile à encaisser

Après la rencontre, le Français n'avait d'ailleurs pas caché sa frustration.

« C'est la plus grande leçon de ma vie, le plus grand apprentissage de ma vie », avait-il expliqué en conférence de presse.

Le pivot des Spurs avait également reconnu que lui et son équipe n'étaient pas encore prêts à devenir champions.

« Évidemment que nous n'étions pas prêts. Je n'étais pas prêt à gagner une bague. »

Malgré cette désillusion, Wembanyama avait déjà affiché sa volonté de revenir plus fort après cette première expérience des Finales NBA.

Une rivalité qui monte en intensité

Depuis le début de la série, plusieurs incidents impliquant des supporters new-yorkais ont fait parler.

Des vidéos montrant des fans lançant des objets en direction de Wembanyama après le Game 4 avaient déjà circulé sur les réseaux sociaux, tandis que les célébrations organisées autour de Madison Square Garden avaient parfois débordé.

La destruction de ce maillot constitue donc un nouvel épisode dans une rivalité qui s'est considérablement intensifiée au fil de ces Finales.

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