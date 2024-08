Si Team USA a remporté l'or olympique au tournoi de 5x5 à Paris, les Américains ont été boutés hors du trône en 3x3, où les Pays-Bas et la France se sont disputés le titre en finale. Comment reconquérir la médaille faite du métal le plus précieux lors des prochains Jeux Olympiques qui auront lieu à Los Angeles en 2028 ? Paul George et Trae Young ont évoqué le sujet lors du dernier épisode de "Podcast-P".

Paul George : "Qui j'aimerais voir en 3x3 ? Kyrie (Irving), assurément. Tu imagines si tu lui donnes autant d'espace ?"

Trae Young : "Ouais, c'est clair, Kyrie. Mais qui irait vraiment jouer en 3x3 ?"

Paul George : "Je ne pense pas que l'on verra un joueur de calibre All-Star aller au 3x3".

Trae Young : "Par contre, un gars comme Naz Reid ou Jaden McDaniels... Quelqu'un qui ne passera pas le cut pour faire partie de l'équipe olympique en 5x5, mais qui participerait quand même aux JO en 3x3... S'il y avait eu ces deux-là avec Jimmer Fredette (membre de l'équipe US aux JO 2024, NDLR), ç'aurait été une autre histoire".

Paul George : "Tu as raison. Mais est-ce que quelqu'un sera capable de mettre sa fierté de côté pour représenter le pays de cette manière-là ? C'est la question. Je crois que maintenant, il pourrait y avoir une bonne raison d'y aller, vu qu'on a perdu. Il y aurait de quoi être un héros en y allant."

Trae Young : "On a perdu et ce sera à L.A., donc je pense qu'il y aura clairement des gars comme ceux-là qui vont le faire".

Un trio Kyrie Irving-Jaden McDaniels-Naz Reid pour aller chercher l'or à Los Angeles dans 4 ans ? Il faut reconnaître que s'ils ont eu le temps de se préparer spécifiquement pour le 3x3, les empêcher de l'emporter serait franchement compliqués.

