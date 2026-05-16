Detroit réussit l’exploit, on aura droit à un game 7 !

Ils refusent toujours de mourir. Dos au mur une nouvelle fois, les Detroit Pistons ont livré une démonstration de caractère sur le parquet des Cleveland Cavaliers pour s’imposer 115-94 dans ce Game 6 et arracher un match décisif dans cette demi-finale de conférence Est.

Cette fois, Cleveland n’a jamais vraiment trouvé la solution après la pause. Portés par un Cade Cunningham très juste dans le rythme et létal derrière l’arc, les Pistons ont progressivement étouffé les Cavs. Le meneur de Detroit a terminé avec 21 points et cinq paniers à 3-points, symbole d’une équipe qui a puni la moindre erreur adverse. Detroit a terminé à 16/36 de loin, avec également le retour précieux de Duncan Robinson, auteur de 14 points et quatre tirs primés en sortie de banc après avoir manqué le Game 5 sur blessure.

Mais le vrai basculement s’est surtout joué dans l’intensité. Detroit a martyrisé Cleveland sur les rebonds offensifs, transformant 13 prises offensives en 20 points, tout en profitant des 20 ballons perdus des Cavs pour inscrire 28 points supplémentaires. Dans l’impact physique, l’agressivité et l’énergie, les visiteurs ont largement dominé la seconde période.

Jalen Duren a été très bon dans la peinture avec 15 points et 11 rebonds, tandis que le banc des Pistons a complètement changé le match. Paul Reed a apporté 17 points précieux, Daniss Jenkins en a ajouté 15, et l’écart entre les deux seconds units a été abyssal : 48-19 pour Detroit.

Cleveland avait pourtant encore une ouverture après être revenu à 74-68 dans le troisième quart-temps, mais les Pistons ont immédiatement remis un énorme coup d’accélérateur avec un 13-2 déterminant. La séquence qui résume la soirée ? Le dunk raté d’Evan Mobley, suivi du coast-to-coast de Marcus Sasser au buzzer du troisième quart pour redonner 14 points d’avance à Detroit et éteindre la salle.

En face, James Harden a inscrit 23 points, tandis que Donovan Mitchell et Mobley ont terminé avec 18 unités chacun. Mais les Cavaliers ont subi leur première défaite à domicile de ces playoffs et ont affiché un visage bien trop brouillon pour espérer conclure la série.

Comme au premier tour contre Orlando, Detroit a encore survécu en situation d’élimination. Et désormais, tout se jouera dimanche dans un Game 7 brûlant !