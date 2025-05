Pour la première fois de l'histoire, deux joueurs français ont été élus dans le meilleur cinq des rookies, la All-Rookie First Team. Zaccharie Risacher, deuxième du classement du Rookie of the Year derrière Stephon Castle, et Alex Sarr, quatrième du même classement, ont eu cet honneur. Ils accompagnent donc Castle, l'arrière des San Antonio Spurs, et la paire des Memphis Grizzlies, Jaylen Wells-Zach Edey.

Zaccharie Risacher tournait à 12.6 points et 3.6 rebonds de moyenne à 45% d'adresse pour sa première saison en NBA avec les Atlanta Hawks.

Alex Sarr était lui à 13.5 points, 6.5 rebonds, 1.5 contre et 2.4 passes par match avec les Washington Wizards.

Dans le deuxième cinq des rookies, on retrouve Matas Buzelis (Chicago Bulls), Bub Carrington (Washington Wizards), Donovan Clingan (Portland Trail Blazers), Kel'el Ware (Miami Heat) et Yves Missi (New Orleans Pelicans).

2024-2025 NBA All-Rookie teams: First team: Stephon Castle, Zaccharie Risacher, Jaylen Wells, Zach Edey, Alex Sarr Second team: Matas Buzelis, Bub Carrington, Donovan Clingan, Kel’el Ware, Yves Missi — Shams Charania (@ShamsCharania) May 20, 2025

