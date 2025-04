Stephon Castle devance Zaccharie Risacher pour le ROY !

Pour la seconde année consécutive, le trophée de rookie de l'année a été remporté par un joueur des San Antonio Spurs. Après Victor Wembanyama en 2024, Stephon Castle a remporté cette distinction individuelle en 2025.

L'arrière de la franchise texane a assez facilement devancé Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) et Jaylen Wells (Memphis Grizzlies). Avec 92 premières places (sur 100), le Spur a même écrasé la concurrence (482 points contre 245 pour le Français).

Même si Risacher, plus irrégulier sur l'ensemble de la saison, a probablement un impact plus révélateur de ses qualités dans une équipe plus ambitieuse, Castle a eu le mérite de maintenir un niveau de jeu constant : 14,7 points, 4,1 passes décisives et 3,7 rebonds de moyenne.

Dans l'histoire de San Antonio, le talent de 20 ans devient le 4ème joueur à remporter le ROY après David Robinson, Tim Duncan et donc Wembanyama. Concernant la suite de ce classement, il faut noter la 4ème position d'Alexandre Sarr (34 points).

Le Tricolore des Washington Wizards se retrouve clairement desservi par la faiblesse de son équipe. Car l'intérieur se trouve relativement loin de Wells (123 points), alors que le débat aurait clairement pu exister entre les deux hommes pour le podium.

Castle received 92 1st place votes 🔥 pic.twitter.com/ExDqjVgdmz — SleeperHoops (@Sleeper_Hoops) April 29, 2025

