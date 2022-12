Devin Booker aggrave encore sa blessure, coup dur pour les Suns

Après un superbe début de saison, les Phoenix Suns redescendent progressivement de leur nuage. La franchise de l’Arizona est actuellement sur une série de trois défaites et a perdu sept des dix derniers matches. Des résultats liés, en grande partie, à la blessure de leur meilleur joueur : Devin Booker.

Ce dimanche, le Christmas Game face aux Nuggets devait marquer le retour de l’arrière avec son équipe. Listé « questionable » avant la rencontre, Booker revenait alors de trois matches d’absence consécutifs. Il n’a cependant pu rester sur le terrain que quatre minutes avant d’aggraver son problème à l’aine et regagner le banc.

Dans l’incapacité de jouer, Devin Booker a dû assister à la défaite des siens en prolongation (128-125) de l’extérieur. La star des Suns, que l’on a aperçue en train de boiter, semblait particulièrement frustrée par sa situation.

Man every shot of Booker on the Bench is heartbreaking pic.twitter.com/fAFFmKooGp

— D-Bouc 🐐 (@NBAYounGal) December 26, 2022