Devin Booker a connu de grands moments en NBA. Dans des contextes parfois hostiles, l'arrière des Phoenix Suns a été capable de se sublimer. Avec un énorme sang-froid, le jeune talent a souvent réussi à climatiser certaines salles.

Mais la nuit dernière, lors de la victoire sur le parquet des Toronto Raptors (99-95), il n'a pas affiché son meilleur visage. Dans le money-time, Booker, sur la ligne des lancer-francs, a été déstabilisé... par la mascotte des Canadiens.

Et le natif du Michigan s'est d'ailleurs plaint du comportement de Raptor aux arbitres ! Le pire dans tout ça ? A cause des mesures liées au Covid-19, il n'y avait aucun fan à la Scotiabank Arena. La mascotte était donc le seul "supporter" de Toronto.

Franchement, on a déjà vu Booker plus solide face à "la pression". Surtout que visiblement, il a été seulement perturbé par de grands gestes. Bon après le match, il a tout de même joué la carte de l'humour pour revenir sur cette histoire.

Dommage pour Robin Lopez, qui pensait enfin avoir un allié dans son combat contre les mascottes NBA.

Devin Booker complained about the Raptors mascot — the only “fan” at Scotiabank Arena right now — being a distraction while at the free throw line. 😅

