Les Suns vont devoir briller à NO sans Devin Booker

Touché aux ischios, Devin Booker va manquer les deux prochains matches de la série entre les Phoenix Suns et les New Orleans Pelicans.

Sans blessure, les Phoenix Suns semblent très bien partis pour aller au moins jusqu’en finales de Conférence. Voire même beaucoup plus haut. Sauf que voilà, les playoffs ont commencé depuis moins d’une semaine et la franchise de l’Arizona se retrouve déjà sans l’un de ses deux meilleurs joueurs. Devin Booker s’est fait mal aux ischios lors du Game 2 perdu contre les New Orleans Pelicans.

Il avait attaqué la rencontre en trombe en scorant 31 points en première période avant de sortir dans le troisième quart-temps. Il n’est pas revenu ensuite. ESPN révèle que le joueur de 25 ans sera déjà indisponible pour les deux prochains matches, disputés en Louisiane.

Chris Paul va devoir assumer encore plus de responsabilités mais les autres joueurs des Suns auront aussi pour mission d’hausser leur niveau de jeu. C’est a priori dans les cordes des jeunes Mikal Bridges, Cam Johnson ou encore Cameron Payne.

Devin Booker va encore devoir passer une IRM pour déterminer la gravité exacte de sa blessure mais il est pressenti pour revenir au cours du premier tour des playoffs.