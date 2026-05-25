Devin Vassell, un lieutenant en or !

Il y a des joueurs qui remplissent une feuille de stats. Et puis il y a ceux qui changent complètement le rythme d’un match sans forcément monopoliser les chiffres. Lors du Game 4 entre les Spurs et le Thunder, Devin Vassell a parfaitement incarné cette deuxième catégorie.

Dans l’ombre du récital de Victor Wembanyama, l’ailier de San Antonio a livré un match immense dans tout ce qui fait gagner une équipe de playoffs : défense, intensité, tempo, leadership et intelligence de jeu.

Et honnêtement, à plusieurs moments du match, Théo, Antoine et Shai ont eu la même réflexion dans le CQFR du matin : le deuxième meilleur joueur des Spurs ce soir-là, c’était peut-être lui.

Un joueur qui fait avancer tout le collectif

Ses statistiques ne racontent pas totalement son influence. 13 points, 6 rebonds, 1 steal, 1 contre, de l’activité partout sur le terrain pendant 33 minutes. Mais l’essentiel était ailleurs. Dès qu’il touchait le ballon, Vassell mettait San Antonio vers l’avant. Pas de dribble inutile, pas de tempo cassé, pas d’hésitation, chaque prise de balle servait à accélérer le jeu et à mettre le Thunder sous pression.

Et dans une série où Oklahoma City cherche constamment à générer du chaos défensif, cette capacité à garder du rythme tout en restant propre avec le ballon est devenue précieuse (1 seule perte de balle). Défensivement surtout, Vassell impressionne énormément.

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Pendant longtemps, il était surtout vu comme un scoreur et un shooteur capable de prendre feu par séquences. Mais depuis plusieurs mois, son évolution défensive saute aux yeux. D’abord dans les aides, puis désormais en un-contre-un où il semble avoir franchi un vrai cap. Le Game 4 a parfaitement résumé cette progression.

Une séquence notamment a marqué les esprits. Vassell empêche McCain d’accéder au cercle, le contre proprement près du panier, récupère le ballon puis lance immédiatement la contre-attaque avant d’envoyer Wembanyama au alley-oop. Une action qui résume presque tout ce qu’il apporte aujourd’hui : défense, activité, transition, lecture du jeu et connexion avec sa superstar.

Le profil idéal autour de Victor Wembanyama

Et c’est probablement ce qui change tout dans sa perception. Avant, quand son adresse baissait, son impact disparaissait parfois avec elle. Aujourd’hui, même lors des séquences plus compliquées au tir, il trouve d’autres manières de peser. Défense agressive, rebonds, leadership vocal, activité sans ballon, il existe constamment dans le match.

Détail révélateur soulevé par nos experts du CQFR : avec Wembanyama, c’est souvent lui qui rassemble les joueurs, qui parle, qui remet l’équipe en ordre pendant les temps faibles. Et plus cette équipe grandit, plus une idée commence à émerger autour de lui : Devin Vassell pourrait devenir l’un de ces fameux "lifers" des Spurs. Ces joueurs qui traversent les époques à San Antonio parce qu’ils incarnent parfaitement la culture de la franchise.

Dans une équipe remplie de jeunes talents explosifs comme Stephon Castle ou Dylan Harper, Vassell apporte autre chose. Une stabilité. Une compréhension du jeu. Une capacité à faire les bonnes choses sans forcément avoir besoin des projecteurs. Et pour Victor Wembanyama, c’est exactement le type de lieutenant idéal.

Parce qu’autour d’une superstar capable de monopoliser l’attention défensive adverse, il faut des joueurs capables de lire vite, défendre fort, courir, sanctionner et maintenir une intensité constante. Vassell fait aujourd’hui tout ça.

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Le plus impressionnant, c’est peut-être qu’il semble encore progresser. Dans cette finale de conférence, il ne ressemble plus simplement à un bon complément offensif. Il ressemble à un vrai joueur de winning basketball. Un de ceux qu’on retrouve toujours dans les équipes qui vont loin en playoffs.

Et pendant que toute la NBA regarde naturellement Victor Wembanyama, San Antonio découvre peut-être qu’il possède déjà autour de lui bien plus qu’un simple supporting cast.

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