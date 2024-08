Dillon Brooks prévient : il va stopper Victor Wembanyama

Comme on pouvait s'y attendre un peu, le Canada va chercher à neutraliser Victor Wembanyama, la meilleure arme offensive française. A l'approche du quart de finale entre les Bleus et les Canadiens ce mardi à 18 heures, Jordi Fernandez a demandé à Dillon Brooks de s'occuper du cas du prodige français. C'est lui qui défendra en premier sur lui et tentera de le déstabiliser malgré les 26 centimètres qui les séparent. Dans le National Post, Brooks s'est réjoui de l'opportunité et est persuadé de pouvoir faire dérailler Wembanyama, pas toujours à l'aise lorsque le jeu se durcit.

"C’est le match le plus important pour nous. Victor Wembanyama est un excellent joueur, mais je dois l’empêcher d’avoir le ballon. Je ne vais pas le lâcher, être physique et m’assurer que les shoots qu’il prend sont difficiles. Je suis impatient de pouvoir dire que j’étais sur le meilleur joueur du monde et que je l’ai stoppé".

France-Canada, mission impossible pour les Bleus ?

Dillon Brooks, dont on a l'habitude des provocations avant et pendant les matches, a en tout cas carte blanche et toute la confiance de son coach pour neutraliser l'intérieur des Spurs. "Dillon est un très bon défenseur. Il sera prêt à relever le défi et il va le faire sans faire faute. Il va donner le ton pour nous en étant physique", a expliqué celui qui est aussi le nouveau coach des Brooklyn Nets.

On espère que, comme LeBron James, Victor Wembanyama parviendra à faire en sorte que les déclarations de Brooks ne l'affectent pas et ne l'empêchent pas de réaliser une grande partie. Il faudra bien ça pour que l'équipe de France se qualifier pour les demi-finales.