La rivalité entre Dillon Brooks et LeBron James a connu un nouvel épisode tendu dimanche soir, lors de la victoire des Los Angeles Lakers face aux Phoenix Suns (116-114). Expulsé en toute fin de rencontre après une altercation avec la star des Lakers, l’arrière des Suns n’a pas mâché ses mots à l’égard de LeBron James après le match.

À 12,2 secondes de la fin, Brooks a inscrit un tir primé important alors que LeBron James tentait de contester le tir sur un close out que le Sun a estimé dangereux. L’échange verbal qui a suivi a conduit à une seconde faute technique synonyme d’expulsion pour Brooks. Une décision arbitrale que le joueur de Phoenix a vivement contestée.

« C’est un accro aux réseaux sociaux. Il est partout dessus. Il voit tout ce que je dis », a lancé Brooks après la rencontre. « Quand on est sur le terrain, il pense que les gens doivent se comporter d’une certaine manière avec lui, ne rien dire, jouer d’une certaine façon. Moi, je ne je ne vais pas rentrer dans son jeu. »

« J’aurais aimé qu’on le laisse prendre ce tir, ça aurait été un airball », a-t-il ajouté à propos de la faute sur le tir à trois points de LeBron à quatre secondes de la fin.

Selon le rapport des deux dernières minutes publié par la NBA, la contestation de LeBron James ne méritait pas de faute défensive, Brooks ayant tendu la jambe vers son adversaire. Une analyse que le principal intéressé n’a pas acceptée :

« Alors ça aurait dû être une faute offensive », a-t-il répliqué.

Malgré la tension, LeBron James avait, lui, tenu à calmer le jeu après la rencontre.

« J’aime juste la compétition. Il va se battre, je vais me battre. On va se rentrer dedans. Il faut essayer de ne pas dépasser la limite, mais on est juste en train de rivaliser », a expliqué le leader des Lakers.

Cette nouvelle passe d’armes s’inscrit dans une rivalité installée depuis plusieurs saisons, remontant à l’époque de Brooks avec Memphis. Les Lakers et les Suns se retrouveront dès la semaine prochaine, avec la promesse d’un nouveau duel électrique entre les deux joueurs.

