Dépassé par Kevin Durant dans le classement des meilleurs scoreurs NBA, Dirk Nowitzki a salué avec élégance et humour l’un des scoreurs les plus prolifiques de l’histoire.

Kevin Durant a franchi un cap symbolique dimanche soir en entrant un peu plus dans l’histoire de la NBA. En atteignant la sixième place du classement des meilleurs scoreurs de tous les temps, il a dépassé Dirk Nowitzki, qui n’a pas tardé à réagir avec élégance, humour et beaucoup de respect.

Un moment marquant, autant par le record que par la manière dont l’ancienne gloire des Dallas Mavericks a salué celui qui vient de le doubler.

Un dépassement historique au Toyota Center

Kevin Durant a dépassé Dirk Nowitzki lors de la victoire des Houston Rockets 119-110, en inscrivant deux lancers francs décisifs pour atteindre 31 562 points en carrière, contre 31 560 pour Nowitzki. Un écart infime, mais suffisant pour modifier l’ordre du classement historique.

Ce panier a permis à Durant de grimper à la sixième place all-time, juste derrière Michael Jordan.

« L’un des scoreurs les plus purs que le jeu ait connus »

Peu après la rencontre, une vidéo de Dirk Nowitzki a été diffusée dans la salle, offrant une réaction à la fois sincère et fidèle à son image.

« Je ne suis pas super content qu’il me dépasse », a-t-il lancé avec le sourire.

« Mais plus sérieusement, pour moi, c’est l’un des scoreurs les plus purs et les plus fluides que ce jeu ait jamais connus. »

Le Hall of Famer a ensuite détaillé ce qui rend Kevin Durant si difficile à défendre.

« Un seven-footer - même s’il dit qu’il ne l’est pas - avec le jeu d’un arrière. Sa capacité à créer son tir, en déséquilibre, en sortie de dribble… Honnêtement, il n’y a pas grand-chose que tu puisses faire pour le stopper en un contre un. »

Une transmission respectueuse entre générations

Dirk Nowitzki, qui a passé l’intégralité de sa carrière avec les Dallas Mavericks, a conclu son message en encourageant Durant à continuer son ascension dans les livres d’histoire.

À 47 ans, le champion NBA 2011 a vu son total être dépassé par l’un des marqueurs emblématiques de l’ère moderne, sans amertume ni regret affiché.

Kevin Durant toujours au sommet de son art

À 37 ans, Kevin Durant continue d’écrire son histoire. Il a atteint ce jalon lors de sa 18e saison NBA, avec déjà cinq franchises différentes à son actif. Cette saison, il tourne encore à 26,1 points de moyenne en 38 matches, confirmant une longévité offensive exceptionnelle.