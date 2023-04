La Division Pacific, c’est l’élite

Beast from the East, Best from the West. Mais surtout du Pacific. La division la plus à l'Ouest du pays est celle qui fonctionne le mieux au sein de sa Conférence, à en croire les résultats cette saison. En effet, elle a envoyé tous ses représentants en playoffs suite à la qualification des Los Angeles Lakers la nuit dernière. Plus drôle encore, les cinq équipes se suivent à la chaîne au classement. En conséquence, aucune équipe texane ne jouera les playoffs, une première depuis... 1980 !

Les Lakers s’arrachent et rejoignent Memphis

Sacramento Kings (3e)

C'est presque ironique que le titre de division revienne aux Kings. Et ça montre à quel point Domantas Sabonis et ses partenaires ont été forts cette saison ! Ils ont réussi à devancer des formations comme les Suns, les Clippers ou les Warriors en pratiquant un basket vraiment plaisant. Les Kings sont de retour en playoffs seize ans après mais en plus ils reviennent avec la manière. Voilà qui promet des soirées très chaudes au Golden Center.

Phoenix Suns (4e)

Peut-être les grands favoris à l'Ouest. Les Suns n'ont toujours pas perdu avec Kevin Durant : 8 matches et autant de victoires en brillant des deux côtés du terrain. Ils n'ont pas non plus été vraiment testés sur cette période là puisqu'ils ont essentiellement joué des équipes de secondes zones et les Nuggets sans Nikola Jokic. Mais avec Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton au côté de KD, Phoenix a le meilleur quatuor de la ligue.

Los Angeles Clippers (5e)

L'année où tout pouvait cliquer, il a fallu que Paul George se blesse juste avant les playoffs et que les Clippers tombent sur un ogre au premier tour. Un exploit est évidemment encore possible, parce que cette équipe a de nombreuses ressources. C'est l'un des effectifs les plus profonds de la ligue. Si PG revient vite, il y a la place. Sinon, l'intersaison risque d'être longue en cas de sortie prématurée.

Golden State Warriors (6e)

Et si les Warriors avaient la voie royale ? Ils ont mal négocié leur saison régulière, surtout à l'extérieur, mais ils se retrouvent pile là où ils voulaient être : en playoffs avec un premier tour contre Sacramento, soit un déplacement assez court. Les champions en titre ont moins dominants que l'an passé mais leur top-6 reste redoutable et, avec le retour d'Andrew Wiggins, ils pourraient aller très loin en étant dans une partie de tableau peut-être plus ouverte.

Los Angeles Lakers (7e)

Ils se voient sans doute plus beaux qu'ils ne le sont réellement. Mais les Lakers ont tout de même des arguments : deux superstars, de la défense, des joueurs expérimentés, de la jeunesse... le mix est intrigant, même si parfois brouillon. Puis LeBron James sera en mission. Aller jusqu'au bout paraît vraiment compliqué mais il y a la place pour un upset.