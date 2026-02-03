Dominick Barlow, la petite pépite des 76ers, explose ses records… et les Clippers

Auteur d’un match référence, Dominick Barlow confirme sa montée en puissance aux Sixers : énergie, impact physique, domination au rebond et signes clairs d’une relève déjà en marche à Philadelphie.

Pour la première fois de sa carrière, Dominick Barlow a dominé un match de bout en bout, réalisant une performance impressionnante qui a aidé les Philadelphia 76ers à battre les Los Angeles Clippers 128-113 et attirant inévitablement les projecteurs.

Dans une rencontre où Tyrese Maxey et Joel Embiid ont aussi brillé, c’est pourtant bien Dominick Barlow qui a volé la vedette avec des records en carrière de 26 points et 16 rebonds, dont une avalanche de rebonds offensifs (10 !), alimentant l’attaque des Sixers dès l’entame du match. La formation de Philly a construit son succès en prenant d’emblée un avantage massif, s’envolant jusqu’à +23 avant la pause et n’a jamais laissé les Clippers revenir.

Après la rencontre, Barlow est revenu sur son incroyable production qui a fait basculer le game.

« Je suis simplement allé au contact, dans la peinture, et j’ai essayé d’aider l’équipe comme je pouvais, comme chaque soir. Quand mes coéquipiers me trouvent et que je peux jouer avec énergie, ça donne ce genre de soirée. »

Sur l’importance de ses rebonds offensifs dans la dynamique du match, il a ajouté :

« On avait besoin de secondes chances. Je voulais être agressif, aider à créer des possessions supplémentaires, et ça a payé pour nous ce soir. »

Dominick Barlow et VJ Edgecombe, un duo jeune et très athlétique

Cette performance n’est pas un simple feu de paille mais la concrétisation d’une progression visible pour ce jeune intérieur de 22 ans. Mesurant 2,06 m et doté d’une envergure et d’une énergie peu communes pour son âge, Barlow tourne cette saison à près de 8 points et 5 rebonds en près de 24 minutes par match, avec une efficacité remarquable autour du cercle (plus de 55% au tir) qui illustre sa capacité à dominer physiquement, notamment au rebond et dans les seconds efforts.

Son apport ne se limite pas à une seule soirée. Il a multiplié les sorties à impact ces dernières semaines, rendant des feuilles de stats consistantes tant en points qu’en rebonds, un signe que le staff des Sixers veut l’intégrer de plus en plus au cœur de leur rotation. Avec une moyenne de temps de jeu en constante augmentation (il a doublé par rapport à l'année dernière quand il jouait aux Hawks) et de nombreuses titularisations ces dernières semaines (31 titularisation en 38 games), Barlow s’impose progressivement comme une option intérieure crédible pour Nick Nurse et un complément parfait pour Embiid.

Analyse NBA 2025-26 : l’évolution des 76ers - de l’effondrement à l’identité retrouvée

L’influence de Barlow est d’autant plus notable qu’elle apporte aux Sixers une dimension physique et aérienne qui faisait parfois défaut dans la raquette. Sa capacité à attaquer le cercle, à finir au contact et à gratter des rebonds cruciaux a pesé face à une équipe aussi « faible » physiquement que les Clippers, où la bataille au rebond a tourné à l’avantage des Sixers dès les premiers échanges. Cette énergie brute et ce travail de l'ombre permettent à Philadelphie de dicter le tempo des deux côté du terrain.

Et l’avenir des Sixers semble d’autant plus excitant quand on imagine Barlow évoluer aux côtés d’un autre phénomène physique comme VJ Edgecombe. Tous deux, jeunes et athlétiques, combinent impact intérieur et menace offensive autour du cercle, ce qui pourrait former une paire complémentaire pour les Sixers à mesure que la saison avance. Edgecombe, capable de gestes explosifs au scoring, et Barlow, déjà dangereux près de l’anneau et sur les rebonds, donnent à Philadelphia une base athlétique et physique difficile à contenir pour beaucoup d’équipes adverses.

Avec un rôle de plus en plus affirmé dans la rotation et une énergie contagieuse, Dominick Barlow s’impose comme une pièce essentielle du dispositif des Sixers, capable de changer le cours d’un match par sa présence physique, son agressivité au cercle et sa domination au rebond, et promet une relève intérieure de plus en plus affirmée aux côtés de jeunes talents comme VJ Edgecombe et, bien évidemment, Tyrese Maxey.

Les highlights de Dominick Barlow face aux Clippers :