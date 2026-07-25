Donald Trump traite LeBron James de raciste

Autant vous dire que les arguments de Donald Trump autour de LeBron James ne volent vraiment pas très haut.

Avec l’actualité autour de LeBron James suite à sa signature aux Philadelphia Sixers vendredi, un journaliste américain a demandé à Donald Trump ce qu’il pensait du débat du G.O.A.T. Le Président des Etats-Unis a donc été invité à choisir entre le King et Michael Jordan.

« Jordan est le meilleur joueur. C’est un bon gars. Je pense que LeBron est peut-être un raciste. »

Des propos totalement lunaires et choquants de la part de Donald Trump, qui n'a pas pris le temps de préciser ce qui lui avait permis d'en venir à une telle accusation.

« Ou peut-être qu’il n’aime pas Trump. Je ne sais pas. »

S'est-il contenté d'ajouter pour toute explication.

« Je n’aime que les gens qui m’aiment bien. Donc je dirai Michael Jordan. » (sic)

Il confie aussi avoir déjà joué au golf avec Michael Jordan, ce que l’ancien sextuple champion NBA s’était bien gardé de révéler au grand public. Alors que ses relations avec LeBron James sont inexistantes, si ce n’est le fait que la superstar l’avait qualifié de « clochard » après avoir été ciblé par le politique. Le natif d’Akron a notamment fait campagne en faveur d’Hilary Clinton, Joe Biden et Kamala Harris au cours de la dernière décennie.

Donald Trump hué par le Madison Square Garden, puis à moitié endormi pendant le match