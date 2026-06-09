Hué par une partie du Madison Square Garden puis filmé les yeux fermés pendant la rencontre, Donald Trump a été l'une des attractions inattendues du Game 3.

Le Game 3 des Finales NBA entre les Knicks et les Spurs a offert son lot d'images marquantes. Parmi elles, la présence de Donald Trump au Madison Square Garden n'est pas passée inaperçue.

Le président des États-Unis est devenu le premier président en exercice à assister à un match des Finales NBA. Mais sa soirée new-yorkaise a rapidement attiré l'attention pour d'autres raisons.

Et notamment parce que Trump a semblé… s'assoupir pendant la rencontre.

Donald Trump looks like he’s falling asleep during Game 3 of the Finals (h/t @CalltoActivism) pic.twitter.com/hFjYoRxJq7 — Legion Hoops (@LegionHoops) June 9, 2026

Après tout le cirque que sa venue a créé, on aurait pu s’attendre à ce qu’il soit un peu plus… passionné.

Une présence qui a bouleversé l'organisation du match

La venue du président avait en effet entraîné un dispositif de sécurité exceptionnel autour de l'enceinte new-yorkaise.

Les spectateurs ont dû passer par des contrôles renforcés de type aéroportuaire, tandis que plusieurs restrictions supplémentaires ont été mises en place aux abords de la salle.

De'Aaron Fox avait d'ailleurs reconnu avant la rencontre que cette présence compliquait quelque peu la logistique habituelle des Spurs.

Malgré cela, la NBA et le Madison Square Garden ont pleinement assumé l'événement. Adam Silver a notamment rappelé que Trump était un supporter de longue date des Knicks et qu'il était le bienvenu pour assister à ce rendez-vous historique.

Une réception glaciale au Madison Square Garden

Tout le monde ne partageait visiblement pas cet avis. Le public du Madison Square Garden l’a fait savoir avant même le coup d’envoi.

Présent dans une loge aux côtés de sa petite-fille Kai et de plusieurs membres de son administration, Donald Trump est apparu sur l'écran géant pendant l'hymne américain. La réaction du public a été immédiate : une importante partie de la salle l'a accueilli par des huées nourries.

Donald Trump is booed in Madison Square Garden at Game 3 of the NBA Finals. pic.twitter.com/pOZxoUlASO — Pop Base (@PopBase) June 9, 2026

Après la rencontre, Trump a minimisé cet accueil hostile, de la plus trumpienne des manières :

« Je pense qu'il y avait surtout des applaudissements. Ils étaient bruyants et très enthousiastes », a-t-il déclaré aux journalistes avant de regagner Washington.

Entre les huées du public, les mesures de sécurité inédites et cette séquence où il a semblé fermer les yeux durant la rencontre, Donald Trump aura finalement été l'un des personnages les plus commentés d'une soirée pourtant marquée par le réveil de Victor Wembanyama et des Spurs dans ces Finales NBA.

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