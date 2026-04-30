Vers un trade de Donovan Mitchell en cas d’échec des Cavaliers ?

Les Cleveland Cavaliers ont une obligation de résultats sur ses playoffs, sous peine de peut-être perdre leur star Donovan Mitchell.

Cela fait déjà maintenant trois ans que Donovan Mitchell porte la tunique des Cleveland Cavaliers et il a tenu son rang en s’affirmant comme l’un des 10 meilleurs joueurs de la ligue. En revanche, la franchise de l’Ohio peine à passer le cap en playoffs et elle n’a même pas attendu cette campagne pour chambouler son effectif quelques mois en arrière. James Harden est venu prendre la place de Darius Garland. De quoi renforcer l’équipe, certes, mais restreindre encore la fenêtre de tir avec un ancien MVP désormais sur la dernière partie de sa carrière.

Les Cavaliers sont sous pression après avoir déçu. Ils doivent assumer leur statut à l’Est et au moins atteindre les finales de Conférence, un stade de la compétition que Mitchell n’a d’ailleurs jamais connu. Son avenir pourrait être lié aux résultats de l’équipe selon Chris Haynes.

« Personne ne sait de quoi sera fait le futur et il existe des scénario où, si cette équipe est éliminée au premier ou même au second tour des playoffs, des dirigeants adverses essayeront de l’acquérir cet été », explique l’insider.

Alors que d’autres clubs s’intéressent à un joueur, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais la situation contractuelle de l’arrière All-Star est à prendre en compte. Donovan Mitchell sera free agent en 2027. Si jamais les Cavaliers ne performent pas, il pourrait éventuellement forcer son départ pendant l’intersaison. Ça reste une hypothèse lointaine mais on imagine que de nombreuses équipes, notamment celles qui n’ont pas réussi à faire Giannis Antetokounmpo, voudront récupérer un scoreur de sa trempe

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